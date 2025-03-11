Tuyển Y tá trưởng/Điều dưỡng trưởng Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Y tá trưởng/Điều dưỡng trưởng Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 8 Triệu

Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa

Y tá trưởng/Điều dưỡng trưởng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Y tá trưởng/Điều dưỡng trưởng Tại Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: 181 đường Võ Văn Kiệt, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ, Quận Bình Thuỷ

- Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Y tá trưởng/Điều dưỡng trưởng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Hướng dẫn bệnh nhân các quy trình tại phòng khám.
Thực hiện chu đáo việc đón tiếp người bệnh đến khám chữa bệnh tại phòng khám theo chỉ đạo chung.
Nhận hồ sơ, tư vấn cho bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ.
Hỗ trợ bác sĩ trong công tác khám bệnh, thực hiện các thủ thuật và công việc tiểu phẩu.
Tham vấn người bệnh trong quá trình điều trị và sau khi khám xong.
Bảo quản trang thiết bị, vật tư tại phòng mình phụ trách.
Ghi chép đầy đủ sổ sách được giao theo đúng quy định.
Đảm bảo hoàn thành các thủ tục hành chính tại phòng mình phụ trách.
Thực hiện công tác an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, thực hiện các tiêu chí chất lượng trong phòng khám.
Tham gia các lớp đào tạo liên tục theo sự sắp xếp của bộ phận.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu chung
Giới tính: Nam/Nữ
Số lượng: 10 người
Tuổi: Dưới 35 tuổi
Trình độ: Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, chuyên ngành Điều Dưỡng
- Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề, có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân từ 01 năm trở lên.
- Giờ giấc làm việc linh động theo tính chất công việc tại Phòng khám
- Ứng viên có các kỹ năng sau:
+ Ngoại hình ưa nhìn, cao 1m55 trở lên.
+ Giao tiếp tốt, vui vẻ, năng động, có tinh thần học hỏi.
+ Tinh thần trách nhiệm cao.
+ Tin học văn phòng cơ bản.
+ Kỹ năng đánh giá người bệnh và lập kế chăm sóc người bệnh.
+ Sử dụng và vận hành được các trang thiết bị y tế phục vụ theo dõi người bệnh.

Tại Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 6.000.000 - 8.000.000 đồng.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
- Được tham gia các khóa đào nâng cao kiến thức chuyên môn.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật BHXH
* Đặc biệt có chế độ khám chữa bệnh ưu tiên cho nhân viên và người thân nhân viên.
- Lương tháng 13, thưởng lễ, tết.
- Chế độ khác: Được tham gia các hoạt động du lịch hằng năm, hưởng chế độ sinh nhật nhân viên hàng tháng, hưởng chế độ hiếu hỷ, … và các chế độ khác theo luật định.
- Thưởng, các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách của phòng khám
- Chế độ tăng lương định kỳ gắn liền với hiệu quả công việc và theo hiệu quả hoạt động của phòng khám.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa

Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 181, Võ Văn Kiệt, phường An Thới, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-y-ta-truongdieu-duong-truong-thu-nhap-6-8-trieu-tai-can-tho-job333742
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa
Tuyển Y tá trưởng/Điều dưỡng trưởng Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa
Hạn nộp: 30/04/2025
Cần Thơ Cần Thơ Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)
Tuyển Y tá trưởng/Điều dưỡng trưởng Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 30 Triệu
Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 17 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Jaspal Company Limited
Tuyển Product Marketing Jaspal Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD
Jaspal Company Limited
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Cần Thơ Còn 20 ngày để ứng tuyển 600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập 9 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 20/09/2025
Cần Thơ Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Hạn nộp: 30/09/2025
An Giang Bạc Liêu Cần Thơ Đồng Tháp Tiền Giang Vĩnh Long Hậu Giang Bến Tre Sóc Trăng Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BMC Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần BMC Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BMC Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Cần Thơ Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 244 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 233 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Cần Thơ Còn 105 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa
Tuyển Y tá trưởng/Điều dưỡng trưởng Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa
Hạn nộp: 30/04/2025
Cần Thơ Cần Thơ Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)
Tuyển Y tá trưởng/Điều dưỡng trưởng Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 30 Triệu
Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 17 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất