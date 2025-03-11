Tuyển Y tá trưởng/Điều dưỡng trưởng Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: 181 đường Võ Văn Kiệt, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ, Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Y tá trưởng/Điều dưỡng trưởng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Hướng dẫn bệnh nhân các quy trình tại phòng khám.

Thực hiện chu đáo việc đón tiếp người bệnh đến khám chữa bệnh tại phòng khám theo chỉ đạo chung.

Nhận hồ sơ, tư vấn cho bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ.

Hỗ trợ bác sĩ trong công tác khám bệnh, thực hiện các thủ thuật và công việc tiểu phẩu.

Tham vấn người bệnh trong quá trình điều trị và sau khi khám xong.

Bảo quản trang thiết bị, vật tư tại phòng mình phụ trách.

Ghi chép đầy đủ sổ sách được giao theo đúng quy định.

Đảm bảo hoàn thành các thủ tục hành chính tại phòng mình phụ trách.

Thực hiện công tác an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, thực hiện các tiêu chí chất lượng trong phòng khám.

Tham gia các lớp đào tạo liên tục theo sự sắp xếp của bộ phận.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu chung

Giới tính: Nam/Nữ

Số lượng: 10 người

Tuổi: Dưới 35 tuổi

Trình độ: Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, chuyên ngành Điều Dưỡng

- Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề, có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân từ 01 năm trở lên.

- Giờ giấc làm việc linh động theo tính chất công việc tại Phòng khám

- Ứng viên có các kỹ năng sau:

+ Ngoại hình ưa nhìn, cao 1m55 trở lên.

+ Giao tiếp tốt, vui vẻ, năng động, có tinh thần học hỏi.

+ Tinh thần trách nhiệm cao.

+ Tin học văn phòng cơ bản.

+ Kỹ năng đánh giá người bệnh và lập kế chăm sóc người bệnh.

+ Sử dụng và vận hành được các trang thiết bị y tế phục vụ theo dõi người bệnh.

Tại Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 6.000.000 - 8.000.000 đồng.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

- Được tham gia các khóa đào nâng cao kiến thức chuyên môn.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật BHXH

* Đặc biệt có chế độ khám chữa bệnh ưu tiên cho nhân viên và người thân nhân viên.

- Lương tháng 13, thưởng lễ, tết.

- Chế độ khác: Được tham gia các hoạt động du lịch hằng năm, hưởng chế độ sinh nhật nhân viên hàng tháng, hưởng chế độ hiếu hỷ, … và các chế độ khác theo luật định.

- Thưởng, các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách của phòng khám

- Chế độ tăng lương định kỳ gắn liền với hiệu quả công việc và theo hiệu quả hoạt động của phòng khám.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa

