Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ LATINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: phố Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Nhập thông tin hồ sơ EVS theo mẫu có sẵn.

Đảm bảo độ chính xác, đầy đủ và đúng định dạng.

Mỗi hồ sơ hoàn thành đúng chuẩn sẽ được tính thưởng.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết tiếng Trung cơ bản (đọc hiểu tài liệu, thông tin cá nhân).

Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm.

Có máy tính hoặc điện thoại để làm việc

Tốt nghiệp Đại học

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ LATINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hồ sơ ev thành công, thu nhập từ 6-8tr/tháng

Có cơ hội trau dồi ngoại ngữ (tiếng Trung)

Môi trường làm việc năng động đc tiếp xúc với người nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ LATINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin