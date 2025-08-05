Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ LATINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ LATINA
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: phố Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Nhập thông tin hồ sơ EVS theo mẫu có sẵn.
Đảm bảo độ chính xác, đầy đủ và đúng định dạng.
Mỗi hồ sơ hoàn thành đúng chuẩn sẽ được tính thưởng.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết tiếng Trung cơ bản (đọc hiểu tài liệu, thông tin cá nhân).
Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm.
Có máy tính hoặc điện thoại để làm việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ LATINA Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hồ sơ ev thành công, thu nhập từ 6-8tr/tháng
Có cơ hội trau dồi ngoại ngữ (tiếng Trung)
Môi trường làm việc năng động đc tiếp xúc với người nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ LATINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
