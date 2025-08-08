Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH XÂY DỰNG ĐẠI PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH XÂY DỰNG ĐẠI PHÚ
- Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH XÂY DỰNG ĐẠI PHÚ
- 88 Đường N11, KĐT Đông Tăng Long, Phường Trường Thạnh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Địa chỉ mới: 88 Đường N11, Khu Đô Thị Đông Tăng Long, Phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hỗ trợ các công việc hành chính liên quan đến phòng Đấu thầu.
Soạn thảo, quản lý hồ sơ, giấy tờ, tài liệu.
Thực hiện các báo cáo nội bộ khi được yêu cầu.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc.
Được đào tạo chuyên môn trong quá trình làm việc nếu gắn bó lâu dài.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học (không yêu cầu ngành cụ thể).
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Email, Google Drive,...).
Siêng năng, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Mong muốn làm việc ổn định, lâu dài.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH XÂY DỰNG ĐẠI PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
Được học hỏi kiến thức chuyên môn liên quan đến Đấu thầu.
Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định khi ký HĐLĐ.
Nghỉ thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH XÂY DỰNG ĐẠI PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI