Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH XÂY DỰNG ĐẠI PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH XÂY DỰNG ĐẠI PHÚ - 88 Đường N11, KĐT Đông Tăng Long, Phường Trường Thạnh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Địa chỉ mới: 88 Đường N11, Khu Đô Thị Đông Tăng Long, Phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hỗ trợ các công việc hành chính liên quan đến phòng Đấu thầu.

Soạn thảo, quản lý hồ sơ, giấy tờ, tài liệu.

Thực hiện các báo cáo nội bộ khi được yêu cầu.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc.

Được đào tạo chuyên môn trong quá trình làm việc nếu gắn bó lâu dài.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi dưới 25.

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học (không yêu cầu ngành cụ thể).

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Email, Google Drive,...).

Siêng năng, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Mong muốn làm việc ổn định, lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH XÂY DỰNG ĐẠI PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ và đào tạo từ đầu.

Được học hỏi kiến thức chuyên môn liên quan đến Đấu thầu.

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định khi ký HĐLĐ.

Nghỉ thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH XÂY DỰNG ĐẠI PHÚ

