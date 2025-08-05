Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WELL CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 154 Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Trực tổng đài tư vấn sản phẩm theo khung giờ quảng cáo.

Gọi tư vấn cho khách ngoài khung giờ quảng cáo.

Chăm sóc khách hàng khi mua sản phẩm.

Hỗ trợ khách nhận hàng và không chăm sóc khách hàng cũ.

Có kinh nghiệm sales

Có khả năng giao tiếp tốt

Thái độ hòa đồng

Tại CÔNG TY TNHH WELL CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ phép có lương 12 ngày/ năm, được đóng BHXH.

Lương tháng thứ 13 , nghỉ lễ , tết theo quy định của nhà nước , du lịch,....

Có nhiều cơ hội thăng tiến.

Không đi thị trường, làm việc tại văn phòng.

Không tăng ca - không mang việc về nhà.

Lương cứng: 6.500.000 + thưởng sản phẩm

