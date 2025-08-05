Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WELL CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH WELL CENTER
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 154 Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Trực tổng đài tư vấn sản phẩm theo khung giờ quảng cáo.
Gọi tư vấn cho khách ngoài khung giờ quảng cáo.
Chăm sóc khách hàng khi mua sản phẩm.
Hỗ trợ khách nhận hàng và không chăm sóc khách hàng cũ.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm sales
Có khả năng giao tiếp tốt
Thái độ hòa đồng
Tại CÔNG TY TNHH WELL CENTER Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ phép có lương 12 ngày/ năm, được đóng BHXH.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WELL CENTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
