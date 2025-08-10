Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM

Kế toán thanh toán

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 27 Tòa Euro Window Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Nhiệm vụ chính:
- Thực hiện nghiệp vụ thu tiền của khách hàng ngày và thu hồi công nợ.
- Trực tiếp thực hiện thanh toán tiền mặt, thanh toán qua ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác
- Kiểm tra thông tin thanh toán, thông tin khách hàng trước khi thực hiện
- Lên báo cáo thu – chi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng trong phạm vi công việc được giao
- Cung cấp số liệu cho cán bộ quản lý
- Giải trình số liệu khi có yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế,....
Có ít nhất kinh nghiệm 6 tháng tại vị trí tương đương
Chịu được áp lực cao
Biết làm việc theo đội nhóm
Tuân thủ kỷ luật, nội quy
Thành thạo tin học Văn phòng như Word, Excell...
Có kỹ năng giải quyết công việc trong môi trường năng động

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng
Lương – Thưởng
+ Lương cứng: 6 – 8 triệu/tháng
+ Phụ cấp ăn trưa, điện thoại: 800.000/tháng
+ Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty
+ Thưởng Lễ Tết theo quy định
Phúc lợi
+ Phúc lợi cơ bản: Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp),Quà trung thu,Du lịch hàng năm ...
+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước
Đào tạo và phát triển
+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;
+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc.Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty...
Thời gian làm việc – Nghỉ Lễ, phép:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 122, phố Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-thanh-toan-thu-nhap-6-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job366134
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Tuyển Kế toán thanh toán công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Nam Đã hết hạn 8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI
Tuyển Nhân viên kho NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Tuyển Kế toán thanh toán công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN Pro Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Nam Đã hết hạn 8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ phần KLG- Hà Nội
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN
8 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN WON HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN WON HOMES
12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Alphanam Group Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu Alphanam Group Pro Company
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Công nghệ Vietbay làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Công nghệ Vietbay
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty cổ phần Bkav làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty cổ phần Bkav
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN CARPLA - CHI NHÁNH PHẠM VĂN ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CARPLA - CHI NHÁNH PHẠM VĂN ĐỒNG
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín) làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán thanh toán công ty TNHH CSGVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu công ty TNHH CSGVINA
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán Nhà Máy Sản Xuất Nội Thất Cao Cấp Jager làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Nhà Máy Sản Xuất Nội Thất Cao Cấp Jager
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ Phần EUROWIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần EUROWIND
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TÂN ĐẠI PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT TÂN ĐẠI PHÁT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH INDOVIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH INDOVIETNAM
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Giáo dục Oxbridge Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục Oxbridge Group
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Dịch Vụ Minh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Dịch Vụ Minh Phát
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sao Y làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sao Y
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm