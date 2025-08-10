Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 27 Tòa Euro Window Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán

Nhiệm vụ chính:

- Thực hiện nghiệp vụ thu tiền của khách hàng ngày và thu hồi công nợ.

- Trực tiếp thực hiện thanh toán tiền mặt, thanh toán qua ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác

- Kiểm tra thông tin thanh toán, thông tin khách hàng trước khi thực hiện

- Lên báo cáo thu – chi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng trong phạm vi công việc được giao

- Cung cấp số liệu cho cán bộ quản lý

- Giải trình số liệu khi có yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế,....

Có ít nhất kinh nghiệm 6 tháng tại vị trí tương đương

Chịu được áp lực cao

Biết làm việc theo đội nhóm

Tuân thủ kỷ luật, nội quy

Thành thạo tin học Văn phòng như Word, Excell...

Có kỹ năng giải quyết công việc trong môi trường năng động

Quyền lợi

Quyền lợi được hưởng

Lương – Thưởng

+ Lương cứng: 6 – 8 triệu/tháng

+ Phụ cấp ăn trưa, điện thoại: 800.000/tháng

+ Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty

+ Thưởng Lễ Tết theo quy định

Phúc lợi

+ Phúc lợi cơ bản: Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp),Quà trung thu,Du lịch hàng năm ...

+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước

Đào tạo và phát triển

+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;

+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc.Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty...

Thời gian làm việc – Nghỉ Lễ, phép:

Cách Thức Ứng Tuyển

