Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB)
Mức lương
Đến 18 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
- Hải Phòng ...và 18 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Đến 18 Triệu
Tư vấn, chăm sóc, tìm kiếm khách hàng mở thẻ tín dụng VIB
Hoàn tất hồ sơ mở thẻ cho khách hàng qua Max App
100% Digital, Khách hàng không cần chuẩn bị hồ sơ như : Form, sao kê lương , HDLĐ
VIB Tuyển dụng trên Toàn Quốc, Phỏng vấn qua điện thoại, Ký HD Cộng Tác với VIB hội sở
Mỗi CTV được cấp 1 QR Code làm việc Online, không cần đến văn phòng, không gặp trực tiếp khách hàng
Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bạn chỉ cần thỏa 1 trong các điều kiện bên dưới
Nhân viên các Bank, Công ty Tài chính, Telesales, Bất động sản, Bảo hiểm, Chứng khoán, Du lịch, Kinh doanh, sales, nhân viên văn phòng, chăm sóc khách hàng....
Ưu tiên Telesales, Sales thị trường, Kênh POST, Sales, CSKH tất cả ngành nghề.
Nhân viên văn phòng/ Sinh viên toàn quốc muốn làm thêm
Bạn đang đi làm và mong muốn có thêm công việc thứ 2 để có nguồn thu nhập thụ động.
Quản lý đội ngũ, Teamleader, Sup, ASM, Head, Call Center.
Hoặc là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
Chúng tôi muốn hợp tác với APP, POS, Web , Affiliate Marketing, nhà cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp 3P,
Chúng tôi muốn hợp tác với các Sàn Telesales: Tài chính, Ngân hàng, Sữa, Du lịch, Thẩm mỹ,....
KOL, KOC , TIKTOKER: Chúng tôi có chính sách đặc biệt
Đảm báo ít nhất 01 buổi (02 giờ)/ tháng, tham gia lớp đào tạo VIB online qua Mirosoft team
Nhân viên các Bank, Công ty Tài chính, Telesales, Bất động sản, Bảo hiểm, Chứng khoán, Du lịch, Kinh doanh, sales, nhân viên văn phòng, chăm sóc khách hàng....
Ưu tiên Telesales, Sales thị trường, Kênh POST, Sales, CSKH tất cả ngành nghề.
Nhân viên văn phòng/ Sinh viên toàn quốc muốn làm thêm
Bạn đang đi làm và mong muốn có thêm công việc thứ 2 để có nguồn thu nhập thụ động.
Quản lý đội ngũ, Teamleader, Sup, ASM, Head, Call Center.
Hoặc là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
Chúng tôi muốn hợp tác với APP, POS, Web , Affiliate Marketing, nhà cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp 3P,
Chúng tôi muốn hợp tác với các Sàn Telesales: Tài chính, Ngân hàng, Sữa, Du lịch, Thẩm mỹ,....
KOL, KOC , TIKTOKER: Chúng tôi có chính sách đặc biệt
Đảm báo ít nhất 01 buổi (02 giờ)/ tháng, tham gia lớp đào tạo VIB online qua Mirosoft team
Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB) Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc Online không cần đến văn phòng Ngân hàng VIB.
Cơ hội trở thành chuyên viên chính thức Fulltime tại VIB
Được đào tạo bài bản về kỹ năng và nghiệp vụ của sản phẩm thẻ của VIB.
Thu nhập theo năng lực : > 18.000.000 / tháng
Chính sách hoa hồng CTV lên đến 1.000.000 vnđ/ Thẻ .
Offer cho vị trí quản lý CTV lên đến 1.500.000 cnđ / Thẻ
Không ràng buộc thời gian, Không gắn KPIs, ký Hợp đồng cộng tác chính thức với VIB Hội Sở
Cơ hội trở thành chuyên viên chính thức Fulltime tại VIB
Được đào tạo bài bản về kỹ năng và nghiệp vụ của sản phẩm thẻ của VIB.
Thu nhập theo năng lực : > 18.000.000 / tháng
Chính sách hoa hồng CTV lên đến 1.000.000 vnđ/ Thẻ .
Offer cho vị trí quản lý CTV lên đến 1.500.000 cnđ / Thẻ
Không ràng buộc thời gian, Không gắn KPIs, ký Hợp đồng cộng tác chính thức với VIB Hội Sở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI