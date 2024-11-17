Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

Mức lương Đến 18 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh - Hải Phòng ...và 18 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Đến 18 Triệu

Tư vấn, chăm sóc, tìm kiếm khách hàng mở thẻ tín dụng VIB

Hoàn tất hồ sơ mở thẻ cho khách hàng qua Max App

100% Digital, Khách hàng không cần chuẩn bị hồ sơ như : Form, sao kê lương , HDLĐ

VIB Tuyển dụng trên Toàn Quốc, Phỏng vấn qua điện thoại, Ký HD Cộng Tác với VIB hội sở

Mỗi CTV được cấp 1 QR Code làm việc Online, không cần đến văn phòng, không gặp trực tiếp khách hàng

Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bạn chỉ cần thỏa 1 trong các điều kiện bên dưới

Nhân viên các Bank, Công ty Tài chính, Telesales, Bất động sản, Bảo hiểm, Chứng khoán, Du lịch, Kinh doanh, sales, nhân viên văn phòng, chăm sóc khách hàng....

Ưu tiên Telesales, Sales thị trường, Kênh POST, Sales, CSKH tất cả ngành nghề.

Nhân viên văn phòng/ Sinh viên toàn quốc muốn làm thêm

Bạn đang đi làm và mong muốn có thêm công việc thứ 2 để có nguồn thu nhập thụ động.

Quản lý đội ngũ, Teamleader, Sup, ASM, Head, Call Center.

Hoặc là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Chúng tôi muốn hợp tác với APP, POS, Web , Affiliate Marketing, nhà cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp 3P,

Chúng tôi muốn hợp tác với các Sàn Telesales: Tài chính, Ngân hàng, Sữa, Du lịch, Thẩm mỹ,....

KOL, KOC , TIKTOKER: Chúng tôi có chính sách đặc biệt

Đảm báo ít nhất 01 buổi (02 giờ)/ tháng, tham gia lớp đào tạo VIB online qua Mirosoft team

Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB) Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc Online không cần đến văn phòng Ngân hàng VIB.

Cơ hội trở thành chuyên viên chính thức Fulltime tại VIB

Được đào tạo bài bản về kỹ năng và nghiệp vụ của sản phẩm thẻ của VIB.

Thu nhập theo năng lực : > 18.000.000 / tháng

Chính sách hoa hồng CTV lên đến 1.000.000 vnđ/ Thẻ .

Offer cho vị trí quản lý CTV lên đến 1.500.000 cnđ / Thẻ

Không ràng buộc thời gian, Không gắn KPIs, ký Hợp đồng cộng tác chính thức với VIB Hội Sở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin