Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DG VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DG VIỆT NAM
Mức lương
7 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Khu Thăng Long 2 Hưng yên, Mỹ Hào
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 14 Triệu
Làm các công việc liên quan đến kế toán
không yêu cầu kinh nghiệm
khi vào sẽ được đào tạo
Thời gian làm việc khoảng 9 tháng. sau 9 tháng công ty sẽ cân nhắc thêm.
Với Mức Lương 7 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán..
chăm chỉ, chịu khó, trung thực
ưu tiên ứng viên có hộ khẩu tại Hưng Yên.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BH theo quy định nhà nước
mức lương theo thoả thuận
Nghỉ 2 thứ 7 và 4 chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
