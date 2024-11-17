Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DG VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 14 Triệu

Mức lương 7 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Khu Thăng Long 2 Hưng yên, Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 14 Triệu

Làm các công việc liên quan đến kế toán

không yêu cầu kinh nghiệm

khi vào sẽ được đào tạo

Thời gian làm việc khoảng 9 tháng. sau 9 tháng công ty sẽ cân nhắc thêm.

-Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán..

chăm chỉ, chịu khó, trung thực

ưu tiên ứng viên có hộ khẩu tại Hưng Yên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BH theo quy định nhà nước

mức lương theo thoả thuận

Nghỉ 2 thứ 7 và 4 chủ nhật

