Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS
- Hà Nội: Vinhomes Ocean Park, Văn Giang
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Tiếp nhận và tổng hợp tất cả những đề xuất, đề nghị liên quan đến thanh toán, tạm ứng của các phòng ban và xử lý.
Theo dõi và hạch toán chi tiết doanh thu, chi phí, công nợ của dự án, sản phẩm.
Đối chiếu công nợ, hoa hồng với NCC và CĐT.
Lập báo cáo công nợ NCC, CĐT. Theo dõi và lên kế hoạch thanh toán, thu hồi công nợ gửi Trưởng bộ phận.
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo quy định.
Các công việc liên quan đến lương, BHXH.
Tham gia thực hiện báo cáo thuế, BCTC
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và BLĐ.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên làm trong lĩnh vực bất động sản
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
Sử dụng tốt Misa và Excel
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định.
Đóng BHXH đầy đủ. Chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép... theo quy định.
Teambuilding định kỳ hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
