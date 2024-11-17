Tuyển Công nghệ cao Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Công nghệ cao

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Nhân Vinh, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên, Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Weldcom cần tuyển 02 nhân viên Kho làm việc tại 1 trong 2 địa chỉ:
1. Số 26 Phố Nôi, Thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên
2. Nhân Vinh, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên.
Bạn cần thực hiện các công việc sau:
- Tổ chức thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển hàng hóa theo đúng yêu cầu. Kiểm tra hàng hóa xuất nhập tồn
- Soạn hàng theo đơn yêu cầu. Nhập xuất hàng hóa theo qui định
- Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa
- Thực hiện dán tem – nhãn phụ theo quy định công ty sau khi nhập kho hàng hóa
- Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dể tìm kiếm
- Đảm bảo về tiêu chuẩn an toàn, an ninh và vệ sinh trong hệ thống kho
- Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ trung cấp - nghề các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán tài chính, Vật tư, Cơ khí kỹ thuật....
- Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy cơ khí
- Ưu tiên ứng viên biết vận hành cầu trục
- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm
- Giao tiếp tốt, chịu được áp lực trong công việc
- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong công tác quản lý kho bãi

Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 9 - 12 triệu, gồm LCB + phụ cấp + thưởng.
- Được tham gia chính sách phát triển nhân sự ưu việt: được cấp quỹ đào tạo hàng năm để chủ động tham gia các khóa học ngoài, được tham gia chương trình đào tạo inhouse. - Bảo hiểm xã hội đóng trên 100% lương.
- Các chế độ phép năm, lễ tết,... theo đúng 100% quy định của pháp luật lao động
- Được làm việc trong một môi trường coi trọng người lao động, văn hóa doanh nghiệp rõ nét. - Các chế độ phúc lợi đầy đủ.
- Làm từ thứ 2 - hết sáng thứ 7 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

