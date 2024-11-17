Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

việc làm y tá

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Ocean Park 2, Văn Giang

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương Thỏa thuận

Địa điểm làm việc:
- Trường Trung học Vinschool - KĐT Vinhomes Ocean Park 2 - Hưng Yên
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Kiểm tra, giám sát việc giao nhận thực phẩm hàng ngày.
- Kiểm tra và lưu mẫu thức ăn nhẹ buổi sáng, trưa, chiều.
- Chăm sóc sức khỏe cho học sinh, GV/CBNV.
- Hỗ trợ đưa học sinh đi viện.
- Lên kế hoạch, tổ chức, giám sát, tư vấn và báo cáo phòng dịch hàng ngày trong các đợt dịch tại trường.
- Hỗ trợ y tế cho học sinh đi dã ngoại.
- Tham gia tập huấn tại trung tâm y tế, đào tạo chuyên môn y tế hàng tuần tại cơ sở.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chủ động, trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.
- Yêu trẻ và am hiểu tâm lý lứa tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
Chế độ sau khi được ký HĐLĐ chính thức với Công ty:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, đường Bằng Lăng 1, KĐT ST Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

