Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
- Hưng Yên: Ocean Park 2, Văn Giang
Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương Thỏa thuận
Địa điểm làm việc:
- Trường Trung học Vinschool - KĐT Vinhomes Ocean Park 2 - Hưng Yên
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Kiểm tra, giám sát việc giao nhận thực phẩm hàng ngày.
- Kiểm tra và lưu mẫu thức ăn nhẹ buổi sáng, trưa, chiều.
- Chăm sóc sức khỏe cho học sinh, GV/CBNV.
- Hỗ trợ đưa học sinh đi viện.
- Lên kế hoạch, tổ chức, giám sát, tư vấn và báo cáo phòng dịch hàng ngày trong các đợt dịch tại trường.
- Hỗ trợ y tế cho học sinh đi dã ngoại.
- Tham gia tập huấn tại trung tâm y tế, đào tạo chuyên môn y tế hàng tuần tại cơ sở.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu trẻ và am hiểu tâm lý lứa tuổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ sau khi được ký HĐLĐ chính thức với Công ty:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
