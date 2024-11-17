Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Ocean Park 2, Văn Giang

Địa điểm làm việc:

- Trường Trung học Vinschool - KĐT Vinhomes Ocean Park 2 - Hưng Yên

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Kiểm tra, giám sát việc giao nhận thực phẩm hàng ngày.

- Kiểm tra và lưu mẫu thức ăn nhẹ buổi sáng, trưa, chiều.

- Chăm sóc sức khỏe cho học sinh, GV/CBNV.

- Hỗ trợ đưa học sinh đi viện.

- Lên kế hoạch, tổ chức, giám sát, tư vấn và báo cáo phòng dịch hàng ngày trong các đợt dịch tại trường.

- Hỗ trợ y tế cho học sinh đi dã ngoại.

- Tham gia tập huấn tại trung tâm y tế, đào tạo chuyên môn y tế hàng tuần tại cơ sở.

- Chủ động, trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.

- Yêu trẻ và am hiểu tâm lý lứa tuổi

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Chế độ sau khi được ký HĐLĐ chính thức với Công ty:

