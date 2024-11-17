Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN MẠNH THÀNH làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Dân tiến, Khoái Châu

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Công việc của Kế toán kho bao gồm:

Nhập xuất hàng (trên máy và thực tế kho): số lượng, đơn giá, thành tiền

Kiểm soát số lượng nhập về, theo dõi công nợ gối với khách hàng

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

Có bằng cao đẳng trở lên

Kinh nghiệm dưới 1 năm

Trung thực, chịu khó, thành thạo máy tính, tin học văn phòng.

Ưu tiên người biết dùng phần mềm quản lý bán hàng

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN MẠNH THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo quy ước lao động của công ty, ứng tuyển sẽ được trao đổi cụ thể

Được hỗ trợ ăn trưa tại nơi làm việc

Được nghỉ ngày lễ, tết theo quy ước tập thể lao động trong công ty

Được tham gia BHXH

Được hỗ trợ nghiệp vụ nếu gặp khó khăn trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN MẠNH THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin