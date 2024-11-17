Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN MẠNH THÀNH làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN MẠNH THÀNH
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN MẠNH THÀNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Dân tiến, Khoái Châu

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Công việc của Kế toán kho bao gồm:
Nhập xuất hàng (trên máy và thực tế kho): số lượng, đơn giá, thành tiền
Kiểm soát số lượng nhập về, theo dõi công nợ gối với khách hàng
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán
Có bằng cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm dưới 1 năm
Trung thực, chịu khó, thành thạo máy tính, tin học văn phòng.
Ưu tiên người biết dùng phần mềm quản lý bán hàng

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN MẠNH THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo quy ước lao động của công ty, ứng tuyển sẽ được trao đổi cụ thể
Được hỗ trợ ăn trưa tại nơi làm việc
Được nghỉ ngày lễ, tết theo quy ước tập thể lao động trong công ty
Được tham gia BHXH
Được hỗ trợ nghiệp vụ nếu gặp khó khăn trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN MẠNH THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN MẠNH THÀNH

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: ĐÀO VIÊN - DÂN TIẾN - KHOÁI CHÂU - HƯNG YÊN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất