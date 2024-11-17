Tuyển Kinh doanh kênh GT công ty tnhh thực phẩm sạch organic green làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu

công ty tnhh thực phẩm sạch organic green
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại công ty tnhh thực phẩm sạch organic green

Mức lương
12 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Bắc Ninh

- Hải Dương ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 12 - 50 Triệu

Tìm kiếm mối khách hàng mới, khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng cũ. ( ưu tiên phân thị trường gần khu vực nhân viên sinh sống để thuận tiện cho việc đi lại )
Lập kế hoạch làm việc tuần, tháng trình cấp trên và thực hiện theo định hướng kế hoạch.
Hiểu rõ giá, ưu điểm của sản phẩm, các sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
Gặp và ghi nhận các thông tin của khách hàng trong quá trình làm việc. Báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng, các vấn đề gặp phải.

Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ trung cấp trở lên tất cả các ngành: ưu tiên có kinh nhiệm kinh doanh thị trường
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.
Kiên trì, chịu khó

Tại công ty tnhh thực phẩm sạch organic green Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: gồm LCB + % hoa hồng + phụ cấp..... thu nhập không giới hạn.
Lương cơ bản NVKD theo 3 bậc: 12-15- 17tr.
Hỗ trợ ngoài lương 150.000đ/ ngày.
Đóng BHXH theo quy định của nhà nước
Các chế độ phép năm, sinh nhật, lễ tết, hiếu hỷ, nghỉ mát....
Được cấp phát đồng phục, sim đt, trang thiết bị phục vụ cho công việc.
Các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty tnhh thực phẩm sạch organic green

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thường Tín - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

