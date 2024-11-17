Tuyển Kinh doanh kênh GT công ty tnhh thực phẩm sạch organic green làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu

Mức lương 12 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Dương ...và 6 địa điểm khác

Tìm kiếm mối khách hàng mới, khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng cũ. ( ưu tiên phân thị trường gần khu vực nhân viên sinh sống để thuận tiện cho việc đi lại )

Lập kế hoạch làm việc tuần, tháng trình cấp trên và thực hiện theo định hướng kế hoạch.

Hiểu rõ giá, ưu điểm của sản phẩm, các sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Gặp và ghi nhận các thông tin của khách hàng trong quá trình làm việc. Báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng, các vấn đề gặp phải.

Trình độ trung cấp trở lên tất cả các ngành: ưu tiên có kinh nhiệm kinh doanh thị trường

Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

Kiên trì, chịu khó

Tại công ty tnhh thực phẩm sạch organic green Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: gồm LCB + % hoa hồng + phụ cấp..... thu nhập không giới hạn.

Lương cơ bản NVKD theo 3 bậc: 12-15- 17tr.

Hỗ trợ ngoài lương 150.000đ/ ngày.

Đóng BHXH theo quy định của nhà nước

Các chế độ phép năm, sinh nhật, lễ tết, hiếu hỷ, nghỉ mát....

Được cấp phát đồng phục, sim đt, trang thiết bị phục vụ cho công việc.

Các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty tnhh thực phẩm sạch organic green

