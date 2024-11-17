Tuyển Kinh doanh kênh GT Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Hưng Yên - Tuyên Quang - Yên Bái

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Ngành hàng: Đồ gia dụng, thiết bị điện tử, Xây dựng nhà dân, Giải pháp năng lượng mặt trời, Smarthome, ...

Thực hiện nghiên cứu phân tích thị trường: khảo sát nhu cầu khách hàng B2B, B2C; tiếp xúc khách hàng; truyền thông thương hiệu, các chương trình Maketing quảng bá dịch vụ, sản phẩm

Thực hiện tổ chức, phát triển kênh bán hàng: Phát triển và đào tạo CTV, Đại lý; tổ chức và đánh giá nhiệm vụ bán hàng các kênh để đề xuất thanh toán thù lao, hoa hồng, ...

Công tác nhận giao chỉ tiêu điều hành kinh doanh về nguồn việc và doanh thu

Công tác chăm sóc khách hàng

Công tác đào tạo truyền thông kỹ năng bán hàng, chốt sale

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ độ tuổi từ 24 – 32 tuổi

Tốt nghiệp từ Cao đẳng, Đại học chính quy trở lên chuyên ngành: Kinh tế, QTKD, xây dựng, kiến trúc, Thương mại điện tử, ...

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trở lên

Có tố chất, có kinh nghiệm làm kinh doanh, marketing, tổ chức phát triển kênh bán

Sử dụng thành thạo Word, Excel

Kỹ năng báo cáo phân tích; làm việc nhóm, giao tiếp, đào tạo; chịu được áp lực cao

Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 15.000.000 đồng – 25.000.000 đồng/tháng (LCB + KPIs)

Phúc lợi, thưởng các ngày lễ, Tết 48.000.000 đồng/năm

Có phụ cấp ăn trưa, điện thoại

Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội được phát triển bản thân

Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.

Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.

Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

