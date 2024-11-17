Tuyển Kinh doanh kênh GT Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 25 Triệu

Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Hưng Yên

- Tuyên Quang

- Yên Bái

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Ngành hàng: Đồ gia dụng, thiết bị điện tử, Xây dựng nhà dân, Giải pháp năng lượng mặt trời, Smarthome, ...
Thực hiện nghiên cứu phân tích thị trường: khảo sát nhu cầu khách hàng B2B, B2C; tiếp xúc khách hàng; truyền thông thương hiệu, các chương trình Maketing quảng bá dịch vụ, sản phẩm
Thực hiện tổ chức, phát triển kênh bán hàng: Phát triển và đào tạo CTV, Đại lý; tổ chức và đánh giá nhiệm vụ bán hàng các kênh để đề xuất thanh toán thù lao, hoa hồng, ...
Công tác nhận giao chỉ tiêu điều hành kinh doanh về nguồn việc và doanh thu
Công tác chăm sóc khách hàng
Công tác đào tạo truyền thông kỹ năng bán hàng, chốt sale

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ độ tuổi từ 24 – 32 tuổi
Tốt nghiệp từ Cao đẳng, Đại học chính quy trở lên chuyên ngành: Kinh tế, QTKD, xây dựng, kiến trúc, Thương mại điện tử, ...
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trở lên
Có tố chất, có kinh nghiệm làm kinh doanh, marketing, tổ chức phát triển kênh bán
Sử dụng thành thạo Word, Excel
Kỹ năng báo cáo phân tích; làm việc nhóm, giao tiếp, đào tạo; chịu được áp lực cao

Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 15.000.000 đồng – 25.000.000 đồng/tháng (LCB + KPIs)
Phúc lợi, thưởng các ngày lễ, Tết 48.000.000 đồng/năm
Có phụ cấp ăn trưa, điện thoại
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội được phát triển bản thân
Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.
Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.
Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.
Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Liên Hệ Công Ty

Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 06 Phạm Văn Bạch - Phường Yên Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

