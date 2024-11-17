Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG GIA NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Công ty Cổ phần Hưng Gia Nam, Cụm CN Dị Sử, Nhân Vinh, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên, Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Tiếp nhận đơn hàng, kiểm tra đơn hàng, hợp đồng

• Duyệt đơn hàng, hạch toán thu tiền và cập nhật công nợ kịp thời

• Xuất hóa đơn VAT cho khác

• Theo dõi và đối chiếu, đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng.

• Báo cáo chi tiết và tổng hợp công nợ theo từng khách hàng.

• Sắp xếp và đóng sổ hồ sơ kế toán, hợp đồng, hoá đơn chứng từ thu chi.

• Nhập hàng bán trả lại của khách hàng.

• Các công việc khác theo chỉ đạo của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở vị trí tương đương (Các ứng viên chưa có kinh nghiệm nếu có tinh thần học hỏi, nhanh nhẹn sẽ được đào tạo)

Thành thạo tin học văn Phòng Word, Excel

Có khả năng tốt trong việc xử lý và quản lý dữ liệu.

Tính cách: trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao

Khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG GIA NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: theo thỏa thuận (Từ 8tr - 15tr)

Được hưởng đầy đủ các chế độ và phúc lợi theo quy định của nhà nước và của công ty

Cơ hội thăng tiến theo năng lực

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng.

Được trang bị phương tiện làm việc đầy đủ

Quyền lợi cụ thể hơn sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG GIA NAM

