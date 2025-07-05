Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TH GROUP làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Thái Bình: PG1 - 12 Vincom, đường Quang Trung, phường Đề Thám, TP Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Xây dựng & triển khai chiến lược kinh doanh: Phát triển kế hoạch tuyển sinh định kỳ theo tháng/quý/năm, bám sát mục tiêu doanh thu của trung tâm.

Quản lý đội ngũ Tư vấn tuyển sinh: Tuyển dụng, đào tạo, phân công chỉ tiêu và giám sát hiệu quả làm việc.

Phối hợp Marketing để xây dựng các chương trình ưu đãi, sự kiện truyền thông thu hút học viên.

Phân tích thị trường và hành vi khách hàng để đề xuất các sản phẩm/khoá học phù hợp.

Chăm sóc & phát triển quan hệ khách hàng: Giữ liên lạc với phụ huynh/học viên, xây dựng sự tin tưởng và hình ảnh trung tâm.

Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động kinh doanh, tuyển sinh và hiệu suất đội nhóm.

Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên các ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Giáo dục, Tiếng Anh...).

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh giáo dục, đặc biệt là hệ thống trung tâm tiếng Anh hoặc trung tâm kỹ năng.

Có tư duy chiến lược, khả năng tổ chức và lãnh đạo đội nhóm tốt.

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và đàm phán xuất sắc.

Chủ động, sáng tạo, có khả năng làm việc dưới áp lực.

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về thị trường giáo dục địa phương.

Mức lương cạnh tranh + thưởng hiệu suất + hoa hồng tuyển sinh hấp dẫn.

Môi trường giáo dục năng động, trẻ trung, định hướng phát triển dài hạn.

Được đào tạo nội bộ và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong hệ thống quản lý trung tâm.

