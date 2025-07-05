Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TH GROUP làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TH GROUP
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/07/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TH GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: PG1

- 12 Vincom, đường Quang Trung, phường Đề Thám, TP Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng & triển khai chiến lược kinh doanh: Phát triển kế hoạch tuyển sinh định kỳ theo tháng/quý/năm, bám sát mục tiêu doanh thu của trung tâm.
Xây dựng & triển khai chiến lược kinh doanh:
Quản lý đội ngũ Tư vấn tuyển sinh: Tuyển dụng, đào tạo, phân công chỉ tiêu và giám sát hiệu quả làm việc.
Phối hợp Marketing để xây dựng các chương trình ưu đãi, sự kiện truyền thông thu hút học viên.
Phân tích thị trường và hành vi khách hàng để đề xuất các sản phẩm/khoá học phù hợp.
Chăm sóc & phát triển quan hệ khách hàng: Giữ liên lạc với phụ huynh/học viên, xây dựng sự tin tưởng và hình ảnh trung tâm.
Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động kinh doanh, tuyển sinh và hiệu suất đội nhóm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên các ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Giáo dục, Tiếng Anh...).
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh giáo dục, đặc biệt là hệ thống trung tâm tiếng Anh hoặc trung tâm kỹ năng.
Có tư duy chiến lược, khả năng tổ chức và lãnh đạo đội nhóm tốt.
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và đàm phán xuất sắc.
Chủ động, sáng tạo, có khả năng làm việc dưới áp lực.
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về thị trường giáo dục địa phương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh + thưởng hiệu suất + hoa hồng tuyển sinh hấp dẫn.
Môi trường giáo dục năng động, trẻ trung, định hướng phát triển dài hạn.
Được đào tạo nội bộ và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong hệ thống quản lý trung tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TH GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TH GROUP

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: PG1-12 Vincom, đường Quang Trung, Phường Đề Thám, TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

