Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THÁI BÌNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THÁI BÌNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 25 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THÁI BÌNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Ngày đăng tuyển: 01/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THÁI BÌNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THÁI BÌNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: 537, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phố Hiến, TP Hưng Yên, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực xây dựng, điện, năng lượng và viễn thông.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ trực tiếp và gửi email để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Phân tích nhu cầu của khách hàng và đưa ra các giải pháp phù hợp.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.
Đàm phán và thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi và quản lý tiến độ dự án, đảm bảo khách hàng hài lòng.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho cấp trên.
Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, đặc biệt trong ngành xây dựng, điện, năng lượng hoặc viễn thông.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian tốt.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có phương tiện đi lại.
Nắm bắt nhanh kiến thức sản phẩm/dịch vụ.
Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề tốt.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THÁI BÌNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận (thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn)
Thưởng theo hiệu quả công việc và doanh số.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Chế độ phúc lợi hấp dẫn khác theo quy định của công ty.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THÁI BÌNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THÁI BÌNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THÁI BÌNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 431, TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, TỈNH THÁI BÌNH

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

