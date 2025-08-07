Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THIÊN TRƯỜNG AN NHIÊN làm việc tại Thái Bình thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Bình: 445A8 Trần Thái Tông, phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên (TP. Thái Bình cũ), TP Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Kiểm tra – đối chiếu thu chi hàng ngày

• Theo dõi công nợ, tính lương

• Lập báo cáo tài chính, kê khai thuế định kỳ

• Lưu trữ chứng từ – sổ sách kế toán

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính

• Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

• Thành thạo Excel và phần mềm kế toán

• Trung thực, tỉ mỉ, trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THIÊN TRƯỜNG AN NHIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng (theo năng lực)

Đầy đủ chế độ BHXH – BHYT – nghỉ phép – lễ Tết

Du lịch – teambuilding – liên hoan định kỳ

Môi trường làm việc trẻ trung – chuyên nghiệp – có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIÊN TRƯỜNG AN NHIÊN

