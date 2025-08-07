Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THIÊN TRƯỜNG AN NHIÊN làm việc tại Thái Bình thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THIÊN TRƯỜNG AN NHIÊN
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thái Bình: 445A8 Trần Thái Tông, phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên (TP. Thái Bình cũ), TP Thái Bình, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
• Kiểm tra – đối chiếu thu chi hàng ngày
• Theo dõi công nợ, tính lương
• Lập báo cáo tài chính, kê khai thuế định kỳ
• Lưu trữ chứng từ – sổ sách kế toán
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính
• Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
• Thành thạo Excel và phần mềm kế toán
• Trung thực, tỉ mỉ, trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THIÊN TRƯỜNG AN NHIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 10.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng (theo năng lực)
Đầy đủ chế độ BHXH – BHYT – nghỉ phép – lễ Tết
Du lịch – teambuilding – liên hoan định kỳ
Môi trường làm việc trẻ trung – chuyên nghiệp – có cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIÊN TRƯỜNG AN NHIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
