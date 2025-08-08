Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH HÀ TÙNG làm việc tại Thái Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - Thái Bình, Thành phố Thái Bình

• Xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

• Quản lý toàn bộ hoạt động tuyển dụng, đào tạo, lương thưởng, đánh giá hiệu suất, chính sách phúc lợi.

• Xây dựng, cập nhật và ban hành quy trình, quy định, quy chế nhân sự.

• Quản lý và theo dõi chấm công, tính lương, BHXH, HĐLĐ và các thủ tục nhân sự khác.

• Tư vấn Ban Giám đốc trong việc hoạch định nhân sự, xây dựng cơ cấu tổ chức hiệu quả.

• Phát triển văn hóa doanh nghiệp, tổ chức các chương trình nội bộ, hoạt động gắn kết nhân viên.

• Quản lý đội ngũ nhân sự, hành chính – phân công và giám sát hiệu quả công việc.

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm tại công ty sản xuất hoặc FMCG.

• Hiểu biết sâu về Luật lao động, BHXH, quy định nội bộ và vận hành tổ chức.

• Có tư duy chiến lược, khả năng xây dựng quy trình và hệ thống hóa dữ liệu nhân sự.

• Kỹ năng quản lý đội nhóm, giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt.

• Trung thực, trách nhiệm cao, giữ cam kết và bảo mật thông tin.

Tại CÔNG TY TNHH HÀ TÙNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập cạnh tranh, xét tăng lương định kỳ theo hiệu quả.

• Thưởng tháng 13, thưởng hiệu suất, lễ tết đầy đủ.

• Được đóng BHXH đầy đủ sau thử việc.

• Môi trường trẻ trung, cơ hội tham gia xây dựng bộ máy nhân sự từ đầu.

• Tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn và hoạt động nội bộ định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÀ TÙNG

