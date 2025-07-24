Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LMC VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Tòa nhà Tiến Đạt plaza, 109 Bùi Thị Cúc, P. Bần Yên Nhân, Mỹ Hào - Hà Nội - Hải Dương ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Test và đánh giá năng lực đầu vào, sắp xếp lớp học phù hợp cho trình độ của từng học viên.

Thực hiện giảng dạy chuyên sâu 4 kỹ năng trong bài thi IELTS (Speaking,Listening, Writing, Reading), dựa trên mục tiêu của học viên.

Giảng dạy chương trình IELTS có sẵn

Theo dõi, chăm sóc học viên, tư vấn cho học viên phương pháp học tập hiệu quả.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành, ưu tiên liên quan đến tiếng Anh hoặc sư phạm tiếng Anh.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy 01 năm hoặc đã có chứng chỉ IELTS từ 7.5, hoặc chứng chỉ tương đương.

Khả năng giao tiếp tốt và khuyến khích học viên nói tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LMC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 25 - 40 triệu (Tùy theo năng lực)

Hỗ trợ nhà ở

Được làm việc trong môi trường năng động, cởi mở;

Có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

Chế độ lương tháng thứ 13, thưởng vượt hiệu quả công việc,...

Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LMC VIỆT NAM

