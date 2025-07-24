Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LMC VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LMC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LMC VIỆT NAM

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LMC VIỆT NAM

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Tòa nhà Tiến Đạt plaza, 109 Bùi Thị Cúc, P. Bần Yên Nhân, Mỹ Hào

- Hà Nội

- Hải Dương ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Test và đánh giá năng lực đầu vào, sắp xếp lớp học phù hợp cho trình độ của từng học viên.
Thực hiện giảng dạy chuyên sâu 4 kỹ năng trong bài thi IELTS (Speaking,Listening, Writing, Reading), dựa trên mục tiêu của học viên.
Giảng dạy chương trình IELTS có sẵn
Theo dõi, chăm sóc học viên, tư vấn cho học viên phương pháp học tập hiệu quả.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành, ưu tiên liên quan đến tiếng Anh hoặc sư phạm tiếng Anh.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy 01 năm hoặc đã có chứng chỉ IELTS từ 7.5, hoặc chứng chỉ tương đương.
giảng dạy 01 năm
IELTS từ 7.5
Khả năng giao tiếp tốt và khuyến khích học viên nói tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LMC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 25 - 40 triệu (Tùy theo năng lực)
Hỗ trợ nhà ở
Được làm việc trong môi trường năng động, cởi mở;
Có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.
Chế độ lương tháng thứ 13, thưởng vượt hiệu quả công việc,...
Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LMC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LMC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LMC VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 109 Bùi Thị Cúc, Phường Bần Yên Nhân, Thị Xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

