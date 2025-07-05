Tuyển Kế toán tổng hợp SUNNY AUTOMOTIVE OPTECH VINA CO., LTD làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 25 Triệu

2. Kiểm tra hóa đơn mua nguyên vật liệu và các chứng từ liên quan, lập chứng từ ghi nhận nghiệp vụ mua hàng.

3. Kiểm tra thời hạn thanh toán của nhà cung cấp, đơn đặt hàng mua, chi tiết công nợ phải trả... và các dữ liệu liên quan đến khoản phải trả cho nhà cung cấp.

4. Hoàn thành kiểm tra và đối chiếu cuối tháng, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình chốt sổ, xác định các điểm then chốt ảnh hưởng đến hiệu suất để nâng cao hiệu quả và độ chính xác của việc chốt sổ hàng tháng.

5. Kịp thời lập và xuất các báo cáo tài chính của công ty, bảng phụ liên quan đến các bên liên quan, đảm bảo độ chính xác của báo cáo.

6.Hoàn thành các công việc khác có liên quan.