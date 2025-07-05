Tuyển Kế toán tổng hợp SUNNY AUTOMOTIVE OPTECH VINA CO., LTD làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 25 Triệu

SUNNY AUTOMOTIVE OPTECH VINA CO., LTD
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại SUNNY AUTOMOTIVE OPTECH VINA CO., LTD

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Khu công nghiệp WHA, Nghi Lộc, Huyện Nghi Lộc

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

2. Kiểm tra hóa đơn mua nguyên vật liệu và các chứng từ liên quan, lập chứng từ ghi nhận nghiệp vụ mua hàng.
3. Kiểm tra thời hạn thanh toán của nhà cung cấp, đơn đặt hàng mua, chi tiết công nợ phải trả... và các dữ liệu liên quan đến khoản phải trả cho nhà cung cấp.
4. Hoàn thành kiểm tra và đối chiếu cuối tháng, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình chốt sổ, xác định các điểm then chốt ảnh hưởng đến hiệu suất để nâng cao hiệu quả và độ chính xác của việc chốt sổ hàng tháng.
5. Kịp thời lập và xuất các báo cáo tài chính của công ty, bảng phụ liên quan đến các bên liên quan, đảm bảo độ chính xác của báo cáo.
6.Hoàn thành các công việc khác có liên quan.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại SUNNY AUTOMOTIVE OPTECH VINA CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SUNNY AUTOMOTIVE OPTECH VINA CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Lô B-2-1 và B-2-2, Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An (giai đoạn 2), Xã Nghi Đồng, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

