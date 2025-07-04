Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

Mức lương 16 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sân bay Vinh, TP Vinh, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

- Xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật thi công các công trình giao thông, lắp dựng, hạ tầng;

- Giám sát kỹ thuật thi công công trình xây dựng; Quản lý vật tư, thiết bị thi công tại công trường;

- Bóc tách khối lượng, dự trù vật tư vật liệu, máy móc, thiết bị, nhân lực, phục vụ thi công theo từng hạng mục công việc được giao;

- Theo dõi, báo cáo tiến độ thi công công trình định kỳ theo quy định của công ty;

- Tham gia quản lý, khai thác máy móc, thiết bị, nhân lực trên công trường đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả.

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng; Đại học chuyên ngành Công trình giao thông; Cầu đường; Hạ tầng;

- Nam: Kinh nghiệm 3 - 4 năm;

- Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, tư cách nghề nghiệp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương/ thưởng hấp dẫn: 16 - 22 triệu/tháng (Thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn);

- Nuôi ăn ở; Du lịch hàng năm;

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM

