Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Phú Thọ thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/07/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ:

- Phú Thọ

- Bắc Ninh

- Quảng Ninh ...và 2 địa điểm khác, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu về sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng. (Sản phẩm: tôn cuộn/tôn lợp ngành vật liệu xây dựng,...)
- Tệp khách hàng B2B, mô hình kinh doanh hệ thống NPP, đại lý
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng
- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, hỗ trợ NPP xây dựng hệ thống đại lý cấp 2, cấp 3 tại khu vực
- Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, mở rộng phát triển quan hệ
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 27 đến 40 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kỹ thuật.....
- Đam mê, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale thị trường mảng vật liệu xây dựng, tôn thép, ống thép, ống nhựa,...
- Có phương tiện di chuyển cá nhân, có thể di chuyển công tác/làm việc trong tỉnh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ công tác phí và các chế độ khác theo quy định của Công ty
Được đào tạo bài bản về kiến thức và nghiệp vụ
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Được tham gia các khóa đào tạo định hướng, phát triển năng lực cá nhân
Các chế độ nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng đánh giá
Môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 03, Lô TT04, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 4, Phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

