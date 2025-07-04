Tuyển Kế toán trưởng công ty CP nông nghiệp Lam Giang làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 68 Nguyễn Thị Minh Khai, tp.Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Xây dựng quy trình, phương pháp tính giá thành sản phẩm từ việc thu mua chè của HTX để sản xuất trà tới xuất bán cho cá nhân, Doanh nghiệp, đại lí.

Thiết lập, hướng dẫn và thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán, lập chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật và luật thuế Việt Nam.

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp.

Cung cấp số liệu kế toán đầy đủ và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc tổng hợp và phân tích các chi phí;

Lập – trình bày báo cáo tài chính, cung cấp hồ sơ, số liệu và giải trình cho cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng theo yêu cầu.

Triển khai và thực hiện việc quyết toán thuế, thuế TNCN ...

Phối hợp với ban lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức bộ máy kế toán – tài chính, đảm bảo tiêu chí khoa học, hiệu quả – phân công nhiệm vụ, công việc rõ ràng cho từng nhân viên của bộ phận.

Hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên kế toán.

Giám sát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả công việc của kế toán viên.

Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.

Lập kế hoạch và đảm bảo kế hoạch tài chính: mua hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, các khoản phát sinh khác. Lập kế hoạch ngân sách và phương án sử dụng, quản lý nguồn vốn.

Kiểm tra, giám sát hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Quản lý và tìm cách tối ưu hóa hạn mức tín dụng ngân hàng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán/Ngân hàng.

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm kế toán, trong đó có ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm về quyết toán Thuế, hoàn thuế, tham mưu cho Giám đốc về Luật thuế, Luật đầu tư và hệ thống kế toán Việt Nam.

Nắm vững chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, Luật kế toán, Luật thuế ....

Hiểu biết về luật: Đầu tư, Thương mại, Dân sự, văn bản pháp luật liên quan ngành nghề kinh doanh.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngành sản xuất nông nghiệp.

Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, Excel.

Kỹ năng tổng hợp và phân tích báo cáo.

Kỹ năng hoạch định chiến lược, hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện quy trình, hệ thống và phần mềm kế toán.

Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực và gắn bó

Tại công ty CP nông nghiệp Lam Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9 – 15tr (tuỳ năng lực).

Được làm việc tại môi trường thoải mái, cơ hội tăng lương.

BHXH, BHYT, BHTN.

Hưởng đầy đủ các chế độ lễ, tết, lương tháng 13, hiếu hỉ, sinh nhật....

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 (thứ Hai - thứ Bảy). Nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ Tết theo quy định.

Được đề xuất lương theo năng lực và khối lượng công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty CP nông nghiệp Lam Giang

