Tuyển Kế toán thuế ĐẠI LÝ Ô TÔ 3S VINFAST VINH làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Đại Lý Ô Tô Vinfast Vinh - Đường 72m, Hà Huy Tập, TP Vinh

1. Tập hợp các hóa đơn, chứng từ kế toán đầu ra, đầu vào, kiểm tra xem có hợp lý, hợp lệ hay không. Xử lý khi phát hiện có sai sót theo quy định của luật thuế hiện hành .

2. Theo dõi, hạch toán các hóa đơn, chứng từ phát sinh (mua vào, bán ra, ngân hàng, công nợ khách hàng)

3. Hoàn thiện các chứng từ kế toán.

4. Sắp xếp, lưu trữ hóa đơn, chứng từ 1 cách hợp lý, không để thất thoát, hư hỏng. Kê khai và nộp các loại thuế theo tháng hoặc quý (thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN…) đúng hạn theo luật thuế.

5. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

6. Lập báo cáo tài chính năm (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ…).

7. Thường xuyên cập nhật các thông tư, nghị định, luật thuế mới áp dụng đúng và kịp thời để tiết kiệm chi phí thuế phải nộp cho doanh nghiệp

8. Chuẩn bị tài liệu và làm việc với các đoàn thanh tra BHXH, thuế, khi có yêu cầu của cấp trên.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

- Nữ tuổi từ 29 đến 36 tuổi tốt nghiệp các chuyên ngành kế toán;

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Nhân thân tốt, chăm chỉ, thật thà;

- Có trách nhiệm trong công việc.

- Chịu được áp lực công việc

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;

- Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ cn và các ngày lễ, tết trong năm;

- Thu nhập: Thỏa thuận khi phỏng vấn;

- Có chế độ ăn trưa tại công ty;

- Tham gia BHXH theo quy định;

- Cơ chế thưởng ngày lễ và lương tháng 13 theo quy định công ty;

