Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CP T2 HOLDING làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Lô A15, KĐT Minh Khang, Đại lộ Vinh - Cửa Lò, Phường Nghi Phú, Thành phố Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của dự án từ giai đoạn chuẩn bị pháp lý, quy hoạch, triển khai thi công đến kinh doanh.

Làm việc với các cơ quan nhà nước, đối tác và nhà thầu để đảm bảo tiến độ – chất lượng – chi phí dự án.

Xây dựng và kiểm soát ngân sách, kế hoạch dòng tiền, khung pháp lý, và kế hoạch triển khai tổng thể.

Quản lý đội ngũ nhân sự liên quan đến dự án, phối hợp phòng ban hiệu quả.

Báo cáo trực tiếp cho Ban Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành: Xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, Quản trị dự án, BĐS, Kinh tế...

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm bán hàng dự án và 06 tháng trở lên ở vị trí quản lý, ưu tiên đã điều hành các dự án khu đô thị, nhà ở, đất nền, nghỉ dưỡng...

Hiểu rõ quy trình pháp lý dự án BĐS, đấu nối hạ tầng, quy hoạch, giải phóng mặt bằng,...

Kỹ năng lãnh đạo, giải quyết vấn đề, giao tiếp tốt và khả năng ra quyết định nhanh, hiệu quả.

Tại CÔNG TY CP T2 HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + Thưởng dự án + Thưởng theo tiến độ

Cơ hội trở thành nhân sự chủ chốt, tham gia hoạch định chiến lược phát triển dự án quy mô lớn.

Môi trường chuyên nghiệp, đề cao hiệu suất và sáng tạo.

Tham gia BHXH đầy đủ, nghỉ phép, công tác phí, thưởng Lễ/Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP T2 HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin