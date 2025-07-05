Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SUPCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà VCCI, số 1 lênin, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Nhận và kiểm tra chứng từ, hóa đơn GTGT, tờ khai nhập khẩu... đảm bảo tính pháp lý, hợp lệ, chính xác của chứng từ.

- Lập và theo dõi hợp đồng đầu ra, xuất hóa đơn GTGT.

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm.

- Lập tờ khai, báo cáo thuế theo tháng, quý, năm: thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tài chính.

- Hoàn thiện chứng từ, sổ sách và lưu trữ hồ sơ kế toán của công ty.

- Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

- Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chi tiết hơn sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế

- Tốt nghiệp cao đẳng, chuyên ngành kế toán.

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

- Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm tốt.

- Trung thực, sáng tạo, tin cậy, chủ động, nhiệt huyết và có trách nhiệm cao trong việc.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính, excel, word và phần mềm kế toán.

- Ưu tiên các ứng viên đã có gia đình.

- Địa chỉ thường trú không quá xa văn phòng công ty là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SUPCOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo thỏa thuận lên tới 12 triệu (Tùy thuộc vào kinh nghiệm làm việc, năng lực)

- Du lịch mùa hè (trong hoặc ngoài nước): 1 lần/năm. Công ty chi trả suất của nhân viên và con nhân viên.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiệt huyết, thân thiện, cơ hội tốt để phát triển bản thân.

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được tham gia các khóa học đào tạo, các chương trình huấn luyện kỹ năng theo yêu cầu công việc và BGĐ công ty.

- Được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thường niên của công ty.

- Chế độ lương thưởng theo Quy chế Công ty và nhà nước.

- Được tham gia đầy đủ chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Được hưởng chế độ ưu đãi, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước và chế độ Công ty.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SUPCOM VIỆT NAM

