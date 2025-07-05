Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Elipsport làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Nghệ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra, chẩn đoán tình trạng / sửa chữa/ bảo hành sản phẩm tại nhà cho khách hàng.

Các sản phẩm : Ghế Massage, máy chạy bộ, xe đạp tập,...

Hỗ trợ công tác giao hàng, lắp ráp, vận hành sản phẩm khi cần.

Tư vấn và giải quyết các thông tin, thắc mắc khiếu nại của khách hàng về mặt kỹ thuật liên quan đến việc vận hành/ bảo hành hoặc lỗi kỹ thuật

Tổng hợp kết quả công việc để báo cáo hằng ngày, hằng tuần

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nam

Độ tuổi từ 22 đến 35 tuổi, sức khỏe tốt. Không ngại di chuyển.

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành kỹ thuật- điện - điện tử, điện CN, Tự động hóa, cơ điện tử,... (hoặc các ngành liên quan).

Có kinh nghiệm các công việc lắp ráp, thay thế linh kiện là một lợi thế.

Tinh thần trách nhiệm, đạo đức tốt.

Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó.

Tại Công ty TNHH Elipsport Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng (lương cơ bản + doanh số đơn hàng) + phụ cấp xăng xe

Được đào tạo bài bản về kiến thức sản phẩm, kiến thức sửa chữa,...

Được hưởng BHXH & đầy đủ quyền lợi khác theo Luật Lao Động và nhà nước.

Được Thưởng lương Tháng 13+ Thưởng nóng hấp dẫn khác.

Được hưởng chính sách tăng lương hằng năm.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.

Cơ hội trau dồi thể thao, kiến thức về sức khỏe hàng tuần, được tham gia nhiều Giải thể thao, cuộc thi thú vị trong năm. (Hội đá bóng nam hàng tuần).

Cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Elipsport

