Tuyển Khách Hàng Doanh Nghiệp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- Lâm Đồng

- Tiền Giang

- Thái Nguyên ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc chi nhánh trong công tác xây dựng và tổ chức triển khai chiến lược phát triển khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn;
2. Xây dựng, đề xuất kế hoạch kinh doanh của Phòng KHDN trình Ban Giám đốc duyệt;
3. Tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu KHDN, nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh được giao;
4. Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự KHDN tại ĐVKD: giao nhiệm vụ và phân khai chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đến từng cán bộ nghiệp vụ trong Phòng; chỉ đạo cán bộ trong Phòng thực hiện các công việc đã được quy định; định hướng các giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh;
5. Tổ chức thực hiện và quản lý công tác phát triển tín dụng doanh nghiệp và các hoạt động dịch vụ bán chéo mảng KHDN tại ĐVKD;
6. Báo cáo (định kỳ và đột xuất theo yêu cầu) Lãnh đạo Chi nhánh và cấp có thẩm quyền khác về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Phòng; các vấn đề khó khăn và các giải pháp xử lý khắc phục;
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐVKD, Đơn vị quản lý ngành dọc, Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực: Kinh tế, Ngoại thương, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng hoặc tương đương
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương hoặc tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tín dụng ở vị trí chuyên viên tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính;
Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp tốt
Tin học văn phòng trình độ B trở lên, đáp ứng được yêu cầu công việc
Có các kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng tư vấn, thuyết trình; Kỹ năng tư duy, phân tích đánh giá vấn đề; Kỹ năng tổ chức, quản lý, triển khai công việc hiệu quả.
Hiểu biết về cơ cấu tổ chức bộ máy mảng KHDN
Nắm vững các quy định, quy chế và quy trình liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của của ngân hàng;
Ưu tiên ứng viên người địa phương, am hiểu tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, xu thế phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng tại địa phương, có khả năng duy trì và mở rộng mối quan hệ cho ngân hàng.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng đáng với năng lực
- Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường
- Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc
- Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết, chế độ thăm hỏi ốm đau...
- Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm SHB care
- Các hoạt động teambuilding, văn hoá - thể thao gắn kết nội bộ
- Du lịch định kì 2 lần trong năm
2. Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới
- Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo
- Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong
- Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 77, phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

