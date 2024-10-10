Tuyển Sales Manager CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Từ 50 Triệu

CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Sales Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Mức lương
Từ 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: 434 Bắc Kạn, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Từ 50 Triệu

- Chịu trách nhiệm tìm kiếm, phát triển kinh doanh và mở rộng thị trường cho các sản phẩm phần mềm và dịch vụ gia công phần mềm tại thị trường Nhật Bản hoặc Đài Loan.
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc tìm kiếm, kết nối và khai thác các đối tác, khách hàng tiềm năng.
- Làm việc với khách hàng, tiếp nhận và truyền đạt, phân tích yêu cầu của khách hàng tới team lập trình.
Trao đổi với team lập trình để đưa ra các phương án kĩ thuật khả thi cho dự án.
- Chịu trách nhiệm đào tạo và xây dựng đội ngũ làm việc với khách hàng, cũng như cải tiến quy trình làm việc với khách hàng. Phối hợp với bộ phận kỹ thuật đưa ra các yêu cầu của bộ phận lập trình đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Phối hợp với Marketing để xây dựng thương hiệu và nghiên cứu thị trường hiệu quả về đối thủ và xu hướng thị trường.

Với Mức Lương Từ 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin (ưu tiên MBA)......
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của công ty gia công phần mềm với khách hàng Nhật Bản hoặc Đài Loan.
- Nắm rõ quy trình triển khai dự án gia công phần mềm.
- Thành thạo tiếng Anh giao tiếp. Ưu tiên có một trong 2 tiếng Nhật/Trung cấp độ kinh doanh. (TOEIC 700+, Tiếng Nhật N2, Tiếng Trung HSK 5)
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề, khả năng lãnh đạo.

Tại CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, đảm bảo công bằng minh bạch và ổn định
- Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, tham quan nghỉ mát, thưởng các ngày lễ Tết,...
- Tham gia các hoạt động sự kiện nội bộ, hoạt động thể thao: 8/3, 20/10, thành lập Công ty, Giải chạy... các hội thi nội bộ: TNG Got Talent,...
- Phụ cấp: ăn trưa, công tác,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 434/1, đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

