Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng
- Thái Nguyên: Nhà khách Việt Bắc Quân khu 1, Đường Z115, Tân Thịnh, TP Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Nghiên cứu và phân tích yêu cầu dự án
Thực hiện phân tích hành vi người dùng, điểm mạnh/yếu cuat sản phẩm công ty và so sánh với các hệ thống cùng phân khúc
Thực hiện phân tích và xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế các trường hợp sử dụng (usecase), giao diện mẫu (prototyoe, wireframe) và các quy trình nghiệp vụ (workflow) cho đội phát triển phần mềm.
Hỗ trợ đội ngũ kiểm tra chất lượng sản phẩm phần mềm xây dựng kịch bản kiểm chứng đảm bảo testcase đầy đủ và đáp ứng đúng đặc tả nghiệp vụ.
Là cầu nối giữa khách hàng và bộ phận kỹ thuật lập trình
Thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Nghiên cứu và phân tích yêu cầu dự án
Thực hiện phân tích hành vi người dùng, điểm mạnh/yếu cuat sản phẩm công ty và so sánh với các hệ thống cùng phân khúc
Thực hiện phân tích và xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế các trường hợp sử dụng (usecase), giao diện mẫu (prototyoe, wireframe) và các quy trình nghiệp vụ (workflow) cho đội phát triển phần mềm.
Hỗ trợ đội ngũ kiểm tra chất lượng sản phẩm phần mềm xây dựng kịch bản kiểm chứng đảm bảo testcase đầy đủ và đáp ứng đúng đặc tả nghiệp vụ.
Là cầu nối giữa khách hàng và bộ phận kỹ thuật lập trình
Thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiêm thực tế ở vị trí BA nghiệp vụ hoặc phân tích số liệu.
Có hiểu biết về quy trình phần mềm cà có khả năng xây quy trình kiểm thử, nghiệm thu sản phẩm
Khả năng đọc – hiểu và phân tích yêu cầu dự án
Yêu thích công việc, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng (upto 15tr)
L
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.
Làm việc trong môi trường văn hóa, trí tuệ cao, chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa do Công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI