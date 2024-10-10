Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Nhà khách Việt Bắc Quân khu 1, Đường Z115, Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nghiên cứu và phân tích yêu cầu dự án Thực hiện phân tích hành vi người dùng, điểm mạnh/yếu cuat sản phẩm công ty và so sánh với các hệ thống cùng phân khúc Thực hiện phân tích và xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế các trường hợp sử dụng (usecase), giao diện mẫu (prototyoe, wireframe) và các quy trình nghiệp vụ (workflow) cho đội phát triển phần mềm. Hỗ trợ đội ngũ kiểm tra chất lượng sản phẩm phần mềm xây dựng kịch bản kiểm chứng đảm bảo testcase đầy đủ và đáp ứng đúng đặc tả nghiệp vụ. Là cầu nối giữa khách hàng và bộ phận kỹ thuật lập trình Thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiêm thực tế ở vị trí BA nghiệp vụ hoặc phân tích số liệu. Có hiểu biết về quy trình phần mềm cà có khả năng xây quy trình kiểm thử, nghiệm thu sản phẩm Khả năng đọc – hiểu và phân tích yêu cầu dự án Yêu thích công việc, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng (upto 15tr) Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định của pháp luật. Làm việc trong môi trường văn hóa, trí tuệ cao, chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn. Được tham gia các hoạt động ngoại khóa do Công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

