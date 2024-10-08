Tuyển Kinh doanh/Bán hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Nam Định

- Hà Tĩnh ...và 12 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển danh mục khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm hoặc các loại hình dịch vụ của ngân hàng
- Phối hợp với các bộ phận liên quan hỗ trợ khách hàng sau giải ngân; kiểm soát sau vay và xử lý nợ
- Thẩm định khách hàng có nhu cầu vay vốn để đảm bảo quyền lợi cho ngân hàng. Thẩm định dựa trên các tiêu chuẩn như uy tín, khả năng tài chính, tình hình kinh doanh, khả năng trả nợ gốc và lãi vay, tài sản đảm bảo nợ vay,....
- Kiểm tra sử dụng vốn vay theo quy định của ngân hàng và theo dõi việc trả nợ gốc cùng lãi vay theo hợp đồng của khách hàng.
- Thường xuyên gặp mặt khách hàng để tư vấn, chăm sóc và giới thiệu các sản phẩm của ngân hàng theo yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan ....
- Có kinh nghiệm tối thiểu từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương hoặc các vị trí khác trong ngân hàng
- Có kiến thức chuyên môn về tín dụng và kinh tế tổng hợp.
- Có kỹ năng giao tiếp và tư vấn bán hàng tốt, kĩ năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng
- Khả năng học hỏi và nắm bắt nhanh, chịu được áp lực công việc cao
- Có ngoại hình ưa nhìn

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cơ bản tối thiểu (chưa bao gồm incentive) từ 1x triệu VNĐ/tháng
- Hệ thống quy trình/phân công công việc rõ ràng, giúp cho RBO có thể tập trung tối đa cho công tác tư vấn/thiết kế giải pháp tài chính cho khách hang
- Được tham gia các khóa học nghiệp vụ chuyên nghiệp của Techcombank.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến
- Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định của Techcombank

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

