Tuyển Chăm sóc khách hàng Danko Group làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Tổ 3, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Các công tác về thu tiền khách hàng, hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng, thanh lý, phụ lục....của các dự án của Công ty.

- Các công việc theo dõi dự án, thu hồi công nợ theo tiến độ hợp đồng.

- Các công tác phối hợp với ban QLDA và ban QLXD phục vụ bàn giao sản phẩm cho Khách hàng.

- Công tác thu hồi phục vụ giấy chứng nhận cho khách hàng tại dự án.

- Công tác tiếp nhận, giải đáp thắc mắc theo quy định.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các trường ngành liên quan

- Có kinh nghiệm làm thủ tục và CSKH tại các công ty Bất động sản

- Sử dụng thành thạo Word, Excel, Power Point

- Xử lý tình huống linh hoạt tốt, nhạy bén trong giao tiếp

- Làm việc nhóm tốt

- Trung thực, khéo léo, chăm chỉ

- Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế

Tại Danko Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh Được đi du lịch 1-2 lần trong 1 năm Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Được review 2 lần trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Danko Group

