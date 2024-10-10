Tuyển Chăm sóc khách hàng Danko Group làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Danko Group
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thái Nguyên: Tổ 3, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, TP Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Các công tác về thu tiền khách hàng, hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng, thanh lý, phụ lục....của các dự án của Công ty.
- Các công việc theo dõi dự án, thu hồi công nợ theo tiến độ hợp đồng.
- Các công tác phối hợp với ban QLDA và ban QLXD phục vụ bàn giao sản phẩm cho Khách hàng.
- Công tác thu hồi phục vụ giấy chứng nhận cho khách hàng tại dự án.
- Công tác tiếp nhận, giải đáp thắc mắc theo quy định.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học các trường ngành liên quan
- Có kinh nghiệm làm thủ tục và CSKH tại các công ty Bất động sản
- Sử dụng thành thạo Word, Excel, Power Point
- Xử lý tình huống linh hoạt tốt, nhạy bén trong giao tiếp
- Làm việc nhóm tốt
- Trung thực, khéo léo, chăm chỉ
- Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế
Tại Danko Group Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh Được đi du lịch 1-2 lần trong 1 năm Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Được review 2 lần trong năm
Lương cạnh tranh
Được đi du lịch 1-2 lần trong 1 năm
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Được review 2 lần trong năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Danko Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
