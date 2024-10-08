Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE

Mức lương
12 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Khánh Hoà

- Đồng Nai ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 12 - 22 Triệu

Lập kế hoạch và quản lý hoạt động hàng ngày của bếp ăn công nghiệp/ Bếp ăn trường học
Xây dựng thực đơn phù hợp, đảm bảo dinh dưỡng và đa dạng cho bữa ăn, Lên PO, Cost Thực phẩm, cost nhân công.
Kiểm soát chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm
Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên bếp
Quản lý ngân sách, kiểm soát chi phí và tối ưu hóa quy trình vận hành bếp
Đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo dịch vụ ăn uống chất lượng
Giải quyết các vấn đề phát sinh và đưa ra cải tiến liên tục
Lập kế hoạch và quản lý hoạt động hàng ngày của bếp ăn công nghiệp/ Bếp ăn trường học
Xây dựng thực đơn phù hợp, đảm bảo dinh dưỡng và đa dạng cho bữa ăn, Lên PO, Cost Thực phẩm, cost nhân công.
Kiểm soát chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm
Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên bếp
Quản lý ngân sách, kiểm soát chi phí và tối ưu hóa quy trình vận hành bếp
Đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo dịch vụ ăn uống chất lượng
Giải quyết các vấn đề phát sinh và đưa ra cải tiến liên tục

Với Mức Lương 12 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm Quản lý/ Bếp trưởng hoặc Dinh dưỡng viên cứng 3 năm trở lên
Có kiến thức chuyên sâu về Suất ăn công nghiệp, suất ăn trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm
Tin học văn phòng thành thạo, Excel tốt
Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
Khả năng làm việc dưới áp lực cao
Có khả năng đi công tác tỉnh.
Yêu cầu kinh nghiệm Quản lý/ Bếp trưởng hoặc Dinh dưỡng viên cứng 3 năm trở lên
Có kiến thức chuyên sâu về Suất ăn công nghiệp, suất ăn trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm
Tin học văn phòng thành thạo, Excel tốt
Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
Khả năng làm việc dưới áp lực cao
Có khả năng đi công tác tỉnh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực ẩm thực
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Mức lương cạnh tranh, phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực ẩm thực
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 10, Toà Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

