Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Khánh Hoà
- Đồng Nai ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 12 - 22 Triệu
Lập kế hoạch và quản lý hoạt động hàng ngày của bếp ăn công nghiệp/ Bếp ăn trường học
Xây dựng thực đơn phù hợp, đảm bảo dinh dưỡng và đa dạng cho bữa ăn, Lên PO, Cost Thực phẩm, cost nhân công.
Kiểm soát chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm
Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên bếp
Quản lý ngân sách, kiểm soát chi phí và tối ưu hóa quy trình vận hành bếp
Đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo dịch vụ ăn uống chất lượng
Giải quyết các vấn đề phát sinh và đưa ra cải tiến liên tục
Lập kế hoạch và quản lý hoạt động hàng ngày của bếp ăn công nghiệp/ Bếp ăn trường học
Xây dựng thực đơn phù hợp, đảm bảo dinh dưỡng và đa dạng cho bữa ăn, Lên PO, Cost Thực phẩm, cost nhân công.
Kiểm soát chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm
Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên bếp
Quản lý ngân sách, kiểm soát chi phí và tối ưu hóa quy trình vận hành bếp
Đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo dịch vụ ăn uống chất lượng
Giải quyết các vấn đề phát sinh và đưa ra cải tiến liên tục
Với Mức Lương 12 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu kinh nghiệm Quản lý/ Bếp trưởng hoặc Dinh dưỡng viên cứng 3 năm trở lên
Có kiến thức chuyên sâu về Suất ăn công nghiệp, suất ăn trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm
Tin học văn phòng thành thạo, Excel tốt
Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
Khả năng làm việc dưới áp lực cao
Có khả năng đi công tác tỉnh.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực ẩm thực
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI