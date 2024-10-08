Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 22 Triệu

Mức lương 12 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Khánh Hoà - Đồng Nai ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 12 - 22 Triệu

Lập kế hoạch và quản lý hoạt động hàng ngày của bếp ăn công nghiệp/ Bếp ăn trường học Xây dựng thực đơn phù hợp, đảm bảo dinh dưỡng và đa dạng cho bữa ăn, Lên PO, Cost Thực phẩm, cost nhân công. Kiểm soát chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên bếp Quản lý ngân sách, kiểm soát chi phí và tối ưu hóa quy trình vận hành bếp Đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo dịch vụ ăn uống chất lượng Giải quyết các vấn đề phát sinh và đưa ra cải tiến liên tục

Lập kế hoạch và quản lý hoạt động hàng ngày của bếp ăn công nghiệp/ Bếp ăn trường học

Xây dựng thực đơn phù hợp, đảm bảo dinh dưỡng và đa dạng cho bữa ăn, Lên PO, Cost Thực phẩm, cost nhân công.

Kiểm soát chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm

Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên bếp

Quản lý ngân sách, kiểm soát chi phí và tối ưu hóa quy trình vận hành bếp

Đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo dịch vụ ăn uống chất lượng

Giải quyết các vấn đề phát sinh và đưa ra cải tiến liên tục

Với Mức Lương 12 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm Quản lý/ Bếp trưởng hoặc Dinh dưỡng viên cứng 3 năm trở lên Có kiến thức chuyên sâu về Suất ăn công nghiệp, suất ăn trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm Tin học văn phòng thành thạo, Excel tốt Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả Khả năng làm việc dưới áp lực cao Có khả năng đi công tác tỉnh.

Yêu cầu kinh nghiệm Quản lý/ Bếp trưởng hoặc Dinh dưỡng viên cứng 3 năm trở lên

Có kiến thức chuyên sâu về Suất ăn công nghiệp, suất ăn trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm

Tin học văn phòng thành thạo, Excel tốt

Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

Khả năng làm việc dưới áp lực cao

Có khả năng đi công tác tỉnh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực ẩm thực Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Mức lương cạnh tranh, phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực ẩm thực

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin