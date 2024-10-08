Tuyển Bất động sản/Xây dựng Danko Group làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 18 - 24 Triệu

Mức lương 18 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Phú Bình

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 18 - 24 Triệu

Kiểm soát kế hoạch và tiến độ thi công

Kiểm soát chất lượng thi công

Kiểm soát công tác ATLĐ, VSMT, PCCN, ANTT

Kiểm soát thiết kế

Kiểm soát khối lượng, chi phí

Kiểm soát hồ sơ dự án (hồ sơ pháp lý, hồ sơ QLCL, hồ sơ thanh quyết toán)

Kiểm soát biến đổi, phát sinh

Lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu

Thực hiện các công việc khác do Quản lý trực tiếp/ BLĐ yêu cầu

Với Mức Lương 18 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 5 năm trở lên

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông hoặc kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Sử dụng thành thạo Autocad, Microsoft

Kỹ năng tổ chức và giao tiếp tốt

Chịu được áp lực công việc

Có chứng chỉ giám sát hạng 2 (ưu tiên hạng 1)

Phẩm chất đạo đức tốt, sống chan hòa

Tại Danko Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lực

Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển

Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép đầy đủ theo luật Lao động

Lương tháng 13, team building, quà sinh nhật... cùng các phúc lợi hấp dẫn khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Danko Group

