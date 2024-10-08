Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Nhà khách Việt Bắc Quân khu 1, Đường Z115, Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm Nghiên cứu, xây dựng chính sách kinh doanh: chính sách giá, khuyến mại, chiến dịch thúc đẩy doanh thu ... Phối hợp phòng MKT xây dựng chương trình quảng cáo, quảng bá sản phẩm, truyền thông ... Đào tạo, năng cao kỹ năng cho nhân viên Đánh giá, quản lý hiệu suất nhân viên Chịu trách nhiệm cao nhất về doanh số của công ty.
Khảo sát, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh
Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm
Nghiên cứu, xây dựng chính sách kinh doanh: chính sách giá, khuyến mại, chiến dịch thúc đẩy doanh thu ...
Phối hợp phòng MKT xây dựng chương trình quảng cáo, quảng bá sản phẩm, truyền thông ...
Đào tạo, năng cao kỹ năng cho nhân viên
Đánh giá, quản lý hiệu suất nhân viên
Chịu trách nhiệm cao nhất về doanh số của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiêm trên 1 năm ở vị trí tương đương Từng làm về mảng phần mềm công nghệ Có tinh thần trách nhiệm cao Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, kỹ năng lập kế hoạch và bám sát mục tiêu
Có kinh nghiêm trên 1 năm ở vị trí tương đương
Từng làm về mảng phần mềm công nghệ
Có tinh thần trách nhiệm cao
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, kỹ năng lập kế hoạch và bám sát mục tiêu

Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng (upto 20tr) Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định của pháp luật. Làm việc trong môi trường văn hóa, trí tuệ cao, chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn. Được tham gia các hoạt động ngoại khóa do Công ty tổ chức.
Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng (upto 20tr)
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.
Làm việc trong môi trường văn hóa, trí tuệ cao, chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa do Công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng

Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

