Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Nhà khách Việt Bắc Quân khu 1, Đường Z115, Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm Nghiên cứu, xây dựng chính sách kinh doanh: chính sách giá, khuyến mại, chiến dịch thúc đẩy doanh thu ... Phối hợp phòng MKT xây dựng chương trình quảng cáo, quảng bá sản phẩm, truyền thông ... Đào tạo, năng cao kỹ năng cho nhân viên Đánh giá, quản lý hiệu suất nhân viên Chịu trách nhiệm cao nhất về doanh số của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiêm trên 1 năm ở vị trí tương đương Từng làm về mảng phần mềm công nghệ Có tinh thần trách nhiệm cao Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, kỹ năng lập kế hoạch và bám sát mục tiêu

Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng (upto 20tr) Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định của pháp luật. Làm việc trong môi trường văn hóa, trí tuệ cao, chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn. Được tham gia các hoạt động ngoại khóa do Công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng

