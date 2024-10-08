Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng
- Thái Nguyên: Nhà khách Việt Bắc Quân khu 1, Đường Z115, Tân Thịnh, TP Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Khảo sát, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh
Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm
Nghiên cứu, xây dựng chính sách kinh doanh: chính sách giá, khuyến mại, chiến dịch thúc đẩy doanh thu ...
Phối hợp phòng MKT xây dựng chương trình quảng cáo, quảng bá sản phẩm, truyền thông ...
Đào tạo, năng cao kỹ năng cho nhân viên
Đánh giá, quản lý hiệu suất nhân viên
Chịu trách nhiệm cao nhất về doanh số của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiêm trên 1 năm ở vị trí tương đương
Từng làm về mảng phần mềm công nghệ
Có tinh thần trách nhiệm cao
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, kỹ năng lập kế hoạch và bám sát mục tiêu
Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng (upto 20tr)
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.
Làm việc trong môi trường văn hóa, trí tuệ cao, chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa do Công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
