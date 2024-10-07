Tuyển Lập trình viên PHP Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng

Lập trình viên PHP

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Nhà khách Việt Bắc Quân khu 1, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tham gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Công ty
- Phát triển sản phẩm phần mềm theo định hướng của Công ty
- Làm việc theo nhóm với những lập trình viên khác
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường đại học về công nghệ thông tin
- Hiểu biết cơ bản về PHP
- Chăm chỉ, có tinh thần chủ động học hỏi, có trách nhiệm với công việc
- Yêu thích lập trình

Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản upto 15.000.000 + phụ cấp + thưởng. - Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN ... Chế độ nghỉ lễ tết, sinh nhật, đi du lịch hàng năm. - Làm việc trong môi trường văn hóa, trí tuệ cao, chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn. - Được tham gia các hoạt động ngoại khóa do công ty tổ chức. - Được gia nhập các câu lạc bộ: câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ game ...
Làm giờ hành chính: sáng 8h – 12h, chiều 1h30 – 5h30, từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng

Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

