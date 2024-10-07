Tuyển Lập trình viên PHP Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Nhà khách Việt Bắc Quân khu 1, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tham gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Công ty

- Phát triển sản phẩm phần mềm theo định hướng của Công ty

- Làm việc theo nhóm với những lập trình viên khác

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường đại học về công nghệ thông tin

- Hiểu biết cơ bản về PHP

- Chăm chỉ, có tinh thần chủ động học hỏi, có trách nhiệm với công việc

- Yêu thích lập trình

Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản upto 15.000.000 + phụ cấp + thưởng. - Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN ... Chế độ nghỉ lễ tết, sinh nhật, đi du lịch hàng năm. - Làm việc trong môi trường văn hóa, trí tuệ cao, chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn. - Được tham gia các hoạt động ngoại khóa do công ty tổ chức. - Được gia nhập các câu lạc bộ: câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ game ...

Làm giờ hành chính: sáng 8h – 12h, chiều 1h30 – 5h30, từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng

