Tuyển Kỹ Sư Giám Sát thu nhập 18 - 24 triệu Toàn thời gian tại Thái Nguyên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Danko Group
Mức lương
18 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thái Nguyên: TP Sông Công
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 24 Triệu
Kiểm soát kế hoạch và tiến độ thi công
Kiểm soát chất lượng thi công
Kiểm soát công tác ATLĐ, VSMT, PCCN, ANTT
Kiểm soát thiết kế
Kiểm soát khối lượng, chi phí
Kiểm soát hồ sơ dự án (hồ sơ pháp lý, hồ sơ QLCL, hồ sơ thanh quyết toán)
Kiểm soát biến đổi, phát sinh
Lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu
Thực hiện các công việc khác do Quản lý trực tiếp/ BLĐ yêu cầu
Với Mức Lương 18 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng công nghiệp
Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm
Sử dụng thành thạo Autocad, Microsoft
Kỹ năng tổ chức và giao tiếp tốt
Chịu được áp lực công việc
Có chứng chỉ giám sát hạng II (ưu tiên hạng I)
Phẩm chất đạo đức tốt, sống chan hòa
Tại Danko Group Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thoả thuận theo năng lực (18 - 24 triệu)
Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển
Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép đầy đủ theo luật Lao động
Lương tháng 13, team building, quà sinh nhật... cùng các phúc lợi hấp dẫn khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Danko Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
