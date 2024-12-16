Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CARO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, số 8 Ngõ 21 Lê Văn Lương,, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Tham gia phát triển hệ thống phần mềm lớn, đa dịch vụ, đa nền tảng với các sản phẩm thuộc các lĩnh vực khác nhau: Golf, Vận tải....

Thực hiện khảo sát, tìm hiểu, thu thập và tiếp nhận các yêu cầu từ người dùng, đối tác và các bộ phận liên quan tới sản phẩm, phân tích yêu cầu và dữ liệu, mô tả quy trình nghiệp vụ, để đưa ra các yêu cầu về nghiệp vụ, giao diện và tính năng của sản phẩm.

Làm việc trực tiếp với Product Manager, đội ngũ phát triển ứng dụng và các bên liên quan để phân tích và thiết kế User Stories, Use case, Diagrams, User Flow, UX...

Đóng góp ý tưởng xây dựng định hướng, chiến lược cho các tính năng của sản phẩm

Viết tài liệu yêu cầu của người dùng/Tài liệu phần tích thiết kế/Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Truyền tải các yêu cầu cho đội phát triển để có thể thực thi và triển khai các yêu cầu thành các sản phẩm hoàn thiện.

Hỗ trợ quá trình triển khai và vận hành sản phẩm.

Hỗ trợ đội QA trong việc kiểm thử tính phù hợp của ứng dụng, demo.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Business Analyst.

Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt (cả nói và viết)

Có hiểu biết tốt về UI/UX (web và mobile app) và quá trình xây dựng ứng dụng.

Có kỹ năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt

Tinh thần hợp tác và làm việc tốt, học hỏi và cầu tiến trong công việc

Biết sử dụng các công cụ phân tích, thiết kế.

Mức lương từ 15-22 triệu/tháng.

Ký hợp đồng lao động, hưởng ngày phép năm và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước

Lương tháng 13 + Bonus dự án.

Thưởng các ngày lễ + Tết.

Thưởng hoa hồng giới thiệu nhân viên.

Cung cấp Máy tính và các thiết bị hỗ trợ công việc.

Review lương: 1-2 lần/ năm

Tổ chức teambuilding hàng tháng.

Tổ chức tham quan, nghỉ mát 1-2 lần 1 năm.

Teatime: Cung cấp đồ ăn nhẹ, trà và cà phê miễn phí.

Cơ hội thăng tiến vào các vị trí quản lý công nghệ cấp cao đối với những thành viên xuất sắc

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện và vui vẻ.

Được tiếp cận với những công nghệ mới. Tạo điều kiện cho các cá nhân học tập và phát triển.

