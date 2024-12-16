Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 235 Đường 9A, KDC Trung Sơn, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Hỗ trợ xử lý đơn hàng trên hệ thống

- Hỗ trợ làm báo cáo, soạn thảo các văn bản và hỗ trợ các công tác hành chính thuộc Phòng kinh doanh.

- Hỗ trợ khảo sát định kỳ các điểm bán và quản lý các sale tại điểm bán

- Hỗ trợ các sự kiện bán hàng tại điểm bán/sự kiện livestream

- Hỗ trợ tương tác và chăm sóc hệ thống đại lý

- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý

Thời gian làm việc (Full-time):

08:00 – 17:00 ( Thứ 2 – Thứ 6) & Sáng Thứ 7 (08:00 – 12:00)

Nghỉ trưa 01 tiếng (12:00 – 13:00) – Nghỉ Chiều Thứ 7 & Chủ nhật

Thực tập tối thiểu 2 tháng

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 các chuyên ngành liên quan chuyên nghành Quản trị kinh doanh/Kinh tế/Thương mại....

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng làm việc đội nhóm

Kỹ năng Tin học văn phòng

- Tính cách: Năng động - Máu lửa - Ham học hỏi

- Có định hướng phát triển và yêu thích kinh doanh

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập 2.000.000 - 3.000.000 đồng/tháng

2.000.000 - 3.000.000 đồng/tháng

- Hỗ trợ dấu mộc và tư liệu làm báo cáo thực tập

- Được đào tạo hướng dẫn công việc bài bản từ A-Z

- Cơ hội trở thành Nhân viên chính thức sau khi hoàn thành tốt kỳ thực tập

- Tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa và sự kiện nội bộ của Công ty

- Tặng thẻ tập luyện miễn phí các bộ môn tại Gymaster Fitness Center cao cấp

Tặng thẻ tập luyện miễn phí các bộ môn tại Gymaster Fitness Center cao cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin