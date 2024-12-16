Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 235 Đường 9A, KDC Trung Sơn, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Hỗ trợ xử lý đơn hàng trên hệ thống
- Hỗ trợ làm báo cáo, soạn thảo các văn bản và hỗ trợ các công tác hành chính thuộc Phòng kinh doanh.
- Hỗ trợ khảo sát định kỳ các điểm bán và quản lý các sale tại điểm bán
- Hỗ trợ các sự kiện bán hàng tại điểm bán/sự kiện livestream
- Hỗ trợ tương tác và chăm sóc hệ thống đại lý
- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý
Thời gian làm việc (Full-time):
08:00 – 17:00 ( Thứ 2 – Thứ 6) & Sáng Thứ 7 (08:00 – 12:00)
Nghỉ trưa 01 tiếng (12:00 – 13:00) – Nghỉ Chiều Thứ 7 & Chủ nhật
Thực tập tối thiểu 2 tháng

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 các chuyên ngành liên quan chuyên nghành Quản trị kinh doanh/Kinh tế/Thương mại....
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng làm việc đội nhóm
Kỹ năng Tin học văn phòng
- Tính cách: Năng động - Máu lửa - Ham học hỏi
- Có định hướng phát triển và yêu thích kinh doanh

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập 2.000.000 - 3.000.000 đồng/tháng
- Hỗ trợ dấu mộc và tư liệu làm báo cáo thực tập
- Được đào tạo hướng dẫn công việc bài bản từ A-Z
- Cơ hội trở thành Nhân viên chính thức sau khi hoàn thành tốt kỳ thực tập
- Tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa và sự kiện nội bộ của Công ty
- Tặng thẻ tập luyện miễn phí các bộ môn tại Gymaster Fitness Center cao cấp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 235 - 237 Đường số 9A, Khu dân cư Trung Sơn, ấp 4 - Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh.

