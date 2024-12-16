Tuyển Nhân viên kinh doanh CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 37 Phạm Thận Duật, Cầu Giấy, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

HỆ THỐNG NHA KHOA NỤ CƯỜI VIỆT tuyển dụng 02 Nhân viên Kinh doanh. Mô tả công việc như sau:

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi cho khách hàng

Tìm kiếm khách hàng thông qua các kênh bán

Phối hợp với Bác sĩ, Phụ tá trong quá trình tư vấn/chăm sóc khách hàng

Triển khai các hoạt động thúc đẩy bán hàng, phát triển thương hiệu

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp/Đang học Đại học khối ngành kinh tế

Chưa có Kinh nghiệm được đào tạo

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vị trí tương đương tại các phòng khám răng/bệnh viện tư nhân

Nhanh nhẹn, thông minh, giao tiếp tốt

Tại CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng kinh doanh hấp dẫn

Thưởng Lễ, Tết, Thưởng hiệu quả, Thưởng thi đua...

Có thể làm việc từ xa, không cần đến văn phòng

Thời gian làm việc từ Thứ 3 - Thứ 7 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.