Tuyển Nhân viên kinh doanh CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh Tại CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC
Thỏa thuận
Toàn thời gian cố định
Không yêu cầu
2 người
Không yêu cầu
Nhân viên
- Hà Nội: 37 Phạm Thận Duật, Cầu Giấy, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh
HỆ THỐNG NHA KHOA NỤ CƯỜI VIỆT tuyển dụng 02 Nhân viên Kinh doanh. Mô tả công việc như sau:
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi cho khách hàng
Tìm kiếm khách hàng thông qua các kênh bán
Phối hợp với Bác sĩ, Phụ tá trong quá trình tư vấn/chăm sóc khách hàng
Triển khai các hoạt động thúc đẩy bán hàng, phát triển thương hiệu
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Yêu Cầu Công Việc
Đã tốt nghiệp/Đang học Đại học khối ngành kinh tế
Chưa có Kinh nghiệm được đào tạo
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vị trí tương đương tại các phòng khám răng/bệnh viện tư nhân
Nhanh nhẹn, thông minh, giao tiếp tốt
Quyền Lợi
Lương cứng + hoa hồng kinh doanh hấp dẫn
Thưởng Lễ, Tết, Thưởng hiệu quả, Thưởng thi đua...
Có thể làm việc từ xa, không cần đến văn phòng
Thời gian làm việc từ Thứ 3 - Thứ 7 hàng tuần
Cách Thức Ứng Tuyển
