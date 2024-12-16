Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 330 Bình Lợi, phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

• Điều hành – điều phối hoạt động kinh doanh cửa hàng:

+ Định kỳ phối hợp với bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động cho cửa hàng (tháng, quý, năm)

+ Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, doanh thu của các cửa hàng Quản lý được phân công phụ trách trong chuỗi cửa hàng của Công ty;

+ Kiểm tra, quản lý nguyên liệu tại Cửa hàng, quá trình đặt hàng, nhận hàng, điều chuyển tài sản, nguyên liệu,..;

+ Chịu trách nhiệm giải trình các khoản chi, các khoản đề xuất cho hoạt động của cửa hang. Kiểm soát tốt các khoản chi phí hoạt động của cửa hàng ở mức tối thiểu ;

+ Giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mãi, ưu đãi của cửa hàng.

+ Triển khai và giám sát thực hiện các hoạt động tại cửa hàng theo chính sách, quy trình, quy định của Công ty;

+ Đại diện cửa hàng xử lý các sự cố phát sinh với khách hàng khi nhân viên cấp dưới không giải quyết được.

• Quản lý nhân sự:

+ Định biên nhân sự cho cửa hàng, đảm bảo đủ nhân lực thực hiện các yêu cầu được giao.

+ Tham gia trực tiếp vào quá trình phỏng vấn tuyển dụng, đàm phán lương các vị trí nhân viên trong nhà hàng

+ Hướng dẫn đào tạo nhân viên mới.

Theo dõi và quản lý tài sản, hàng hóa, hàng tồn kho

Xử lý các khiếu nại phát sinh của Khách hàng

Báo cáo tình hình hoạt động cửa hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Độ tuổi từ 25 tuổi trở lên. Ưu tiên ứng viên Nữ.

Ưu tiên ứng viên Nữ.

+ Có kinh nghiệm trên 12 tháng ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành F&B

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành F&B

+ Khả năng xử lý vấn đề tốt, kỹ năng sắp xếp công việc, không ngại khó khăn.

+ Có khả năng làm việc độc lập, nhóm, chịu được áp lực công việc cao.

+ Có định hướng gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SK Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập từ: 11.000.000-15.000.0000 ++ (thoả thuận dựa trên năng lực) + thưởng hiệu quả kinh doanh + thưởng QC

+ Tham gia BHXH theo quy định (Công ty đóng 100%)

+ Lương tháng thứ 13, thưởng các ngày lễ/Tết, sinh nhật, các hoạt động TeamBuilding, YEP,...

+ Môi trường làm việc mở, ưu tiên sự linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin