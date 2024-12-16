Tuyển Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 ngõ 71 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thay mặt HĐQT để điều hành Công ty theo sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược, mục tiêu và các giá trị cốt lõi của Công ty;

- Đưa ra các quyết định chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả đạt được.

- Quản lý trực tiếp các Phòng/ban trong Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành QTKD và các ngành liên quan khác

Kinh nghiệm từ 05 năm ở vị trí tương đương.

Ứng viên có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực công nghệ, văn hóa, du lịch là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Vietsoftpro Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm (upto 60 triệu)

13,14 tháng lương/năm, thưởng lễ Tết, ...

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật.

Hàng năm tổ chức du lịch, teambuilding, các hoạt động kết nối nhân viên hàng tháng.

Có phụ cấp ăn sáng, phụ cấp đồng phục, phụ cấp điện thoại

