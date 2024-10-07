Tuyển Project Manager FPT IS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 30 Triệu

Tuyển Project Manager FPT IS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 30 Triệu

FPT IS
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
FPT IS

Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại FPT IS

Mức lương
Từ 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Từ 30 Triệu

Đề xuất, lập kế hoạch triển khai dự án bao gồm: phạm vi công việc, yêu cầu dự án, mức độ ưu tiên của dự án, phân tích các yêu cầu đầu tư cho dự án...
Tổ chức, triển khai thực hiện dự án, phân công công việc cho các thành viên trong dự án, xác định các rủi ro và kế hoạch phòng ngừa rủi ro dự án;
Quản lý, điều hành các hoạt động, tài chính của dự án; xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các công việc của dự án theo đúng yêu cầu;
Quản lý, đánh giá chất lượng công việc của các thành viên trong dự án;
Tiếp nhận các yêu cầu của Ban lãnh đạo và đề xuất hướng giải quyết.
Đề xuất, lập kế hoạch triển khai dự án bao gồm: phạm vi công việc, yêu cầu dự án, mức độ ưu tiên của dự án, phân tích các yêu cầu đầu tư cho dự án...
Tổ chức, triển khai thực hiện dự án, phân công công việc cho các thành viên trong dự án, xác định các rủi ro và kế hoạch phòng ngừa rủi ro dự án;
Quản lý, điều hành các hoạt động, tài chính của dự án; xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các công việc của dự án theo đúng yêu cầu;
Quản lý, đánh giá chất lượng công việc của các thành viên trong dự án;
Tiếp nhận các yêu cầu của Ban lãnh đạo và đề xuất hướng giải quyết.

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành tương đương;
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý dự án phát triển phần mềm
Hiểu biết về các phương pháp quản lý dự án hiện tại như PMI, Agile;
Khả năng viết tài liệu quản lý dự án;
Có khả năng dẫn dắt team dự án thực hiện dự án theo yêu cầu đề ra;
Có các chứng chỉ quản lý dự án như PMP là một lợi thế.
Tốt nghiệp ĐH ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành tương đương;
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý dự án phát triển phần mềm
Hiểu biết về các phương pháp quản lý dự án hiện tại như PMI, Agile;
Khả năng viết tài liệu quản lý dự án;
Có khả năng dẫn dắt team dự án thực hiện dự án theo yêu cầu đề ra;
Có các chứng chỉ quản lý dự án như PMP là một lợi thế.

Tại FPT IS Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu
Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau
Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án lớn theo xu hướng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực: Chính phủ, Y tế 4.0, SmartCity, Doanh nghiệp, Ngân hàng..
Môi trường làm việc thân thiện, năng động
Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Được tham gia bảo hiểm FPTCare cho bản thân và gia đình;
Được khám sức khỏe định kỳ;
Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm.
12 ngày phép/năm, 03 ngày nghỉ mát và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;
Lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo KPI;
Xem xét tăng lương hàng năm;
Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.
Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu
Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau
Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án lớn theo xu hướng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực: Chính phủ, Y tế 4.0, SmartCity, Doanh nghiệp, Ngân hàng..
Môi trường làm việc thân thiện, năng động
Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Được tham gia bảo hiểm FPTCare cho bản thân và gia đình;
Được khám sức khỏe định kỳ;
Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm.
12 ngày phép/năm, 03 ngày nghỉ mát và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;
Lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo KPI;
Xem xét tăng lương hàng năm;
Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

FPT IS

FPT IS

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22 toà nhà Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

