Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE TOP CÔNG TY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 17 Triệu

Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE TOP CÔNG TY

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE TOP CÔNG TY

Mức lương
Đến 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng 3

- 5

- 6, Tòa UST Tower, 637

- 639 Nguyễn Tất Thành, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 17 Triệu

Triển khai, cấu hình, quản trị vận hành các hệ thống mạng nội bộ trên nền tảng Windows/Linux/Virtualization;
Quản trị firewall: Cấu hình, cấp phát, tối ưu, phân quyền truy cập mạng;
Hỗ trợ thiết lập và bảo trì cơ sở hạ tầng mạng, bao gồm các thiết bị Switch (L2, L3), Access Point, Firewall;
Quản trị server trong môi trường domain: Domain, Share file, Backup...;
Vận hành hệ thống đáp ứng tiêu chuẩn ISO 27001:2013;
Thực hiện các công việc liên quan đến Helpdesk trong nội bộ công ty: Quản lý, cấp phát thiết bị, máy móc Cài đặt cấu hình máy tính cho nhân viên Setup thiết bị máy tính, phần mềm, công cụ làm việc cho nhân sự mới trong môi trường domain Quản lý và lắp đặt mạng, trang thiết bị trong văn phòng Hỗ trợ người dùng các vấn đề liên quan đến thiết bị, máy móc, phần mềm Lên kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống, thiết bị định kỳ
Quản lý, cấp phát thiết bị, máy móc
Cài đặt cấu hình máy tính cho nhân viên
Setup thiết bị máy tính, phần mềm, công cụ làm việc cho nhân sự mới trong môi trường domain
Quản lý và lắp đặt mạng, trang thiết bị trong văn phòng
Hỗ trợ người dùng các vấn đề liên quan đến thiết bị, máy móc, phần mềm
Lên kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống, thiết bị định kỳ
Tìm hiểu, nghiên cứu triển khai các công nghệ mới đáp ứng nhu cầu của công ty;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và quản lý trực tiếp;
Các công việc thực hiện theo quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: 2013;

Với Mức Lương Đến 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông, IT - phần cứng, mạng...;
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm IT hỗ trợ người dùng, sửa chữa, nâng cấp, lắp đặt máy tính, mạng máy tính, tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong doanh nghiệp với quy mô từ 80-100 người trở lên;
Am hiểu về mạng nội bộ, có kiến thức về Mạng, LAN/WAN, Wifi;
Hiểu biết về các thiết bị ngoại vi, phần cứng máy tính, mạng máy tính, thiết bị chấm công, Camera và kiểm soát truy cập;
Thành thạo cài đặt, quản lý và hỗ trợ các ứng dụng văn phòng trên các nền tảng Window/MacOS/Linux;
Có hiểu biết và làm việc được với: Window Active Directory Các hệ thống firewall FortiGate, Pfsense... Các hệ thống Switch Cisco, Access Point... Các nền tảng Public Cloud (AWS, Azure, GCP) - ở mức cơ bản
Window Active Directory
Các hệ thống firewall FortiGate, Pfsense...
Các hệ thống Switch Cisco, Access Point...
Các nền tảng Public Cloud (AWS, Azure, GCP) - ở mức cơ bản
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ;
Ưu tiên
Có khả năng vận hành/hỗ trợ văn phòng với khoảng 150 User/200+ thiết bị và phòng server nội bộ;
Có chứng chỉ CCNA;
Có kinh nghiệm làm việc và quản lý với Google Workspace;
Có kinh nghiệm trong việc setup văn phòng mới kèm phòng máy chủ.

Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ...;
Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;
Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành;
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành và quy định công ty;
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần;
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 (PVI Care);
Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hình thức: khen thưởng, tăng lương...);
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Game.....
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Gala cuối năm....
Đặc biệt
Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa học kỹ năng mềm và các khóa đào tạo chuyên môn, luyện thi các chứng chỉ uy tín trong và ngoài nước;
Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản với các ứng viên có tiếng Nhật;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE TOP CÔNG TY

Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE TOP CÔNG TY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 18- Tháp C - Tòa nhà Central Point- 219 Trung Kính- Cầu Giấy- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

