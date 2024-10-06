Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH GMO-Z.COM VIỆT NAM LAB CENTER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 USD

CÔNG TY TNHH GMO-Z.COM VIỆT NAM LAB CENTER
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Software Engineer

Mức lương
1 - 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Số 1 Ngô Huy Diễn , Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 1 - 2 USD

Tham gia phát triển dự án Freenance về fintech của tập đoàn GMO; Làm việc cùng với đội phát triển thuộc phòng R&D của tập đoàn; Trao đổi với khách hàng về Spec, confirm trong quá trình phát triển dự án; Phối hợp với các thành viên trong team để thiết kế, triển khai, tối ưu; những chức năng của sản phẩm; Có cơ hội sang Nhật training tại tập đoàn GMO Internet Group (Tokyo hoặc Osaka).
Tham gia phát triển dự án Freenance về fintech của tập đoàn GMO;
Làm việc cùng với đội phát triển thuộc phòng R&D của tập đoàn;
Trao đổi với khách hàng về Spec, confirm trong quá trình phát triển dự án;
Phối hợp với các thành viên trong team để thiết kế, triển khai, tối ưu; những chức năng của sản phẩm;
Có cơ hội sang Nhật training tại tập đoàn GMO Internet Group (Tokyo hoặc Osaka).

Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm lập trình và có kiến thức về Golang, PHP, Vuejs, SQL; Có khả năng học hỏi nhanh, tư duy logic tốt; Yêu thích tìm hiểu công nghệ, thích viết blog chia sẻ; Sẵn sàng học những công nghệ mới để phục vụ dự án; Ưu tiên có kiến thức về Docker, Linux, git, clean code; Ưu tiên có kinh nghiệm review code; Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc ở các công ty Nhật ; Yêu thích tiếng Nhật và có ý định học tiếng Nhật.
Có từ 3 năm kinh nghiệm lập trình và có kiến thức về Golang, PHP, Vuejs, SQL;
Có khả năng học hỏi nhanh, tư duy logic tốt;
Yêu thích tìm hiểu công nghệ, thích viết blog chia sẻ;
Sẵn sàng học những công nghệ mới để phục vụ dự án;
Ưu tiên có kiến thức về Docker, Linux, git, clean code;
Ưu tiên có kinh nghiệm review code;
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc ở các công ty Nhật ;
Yêu thích tiếng Nhật và có ý định học tiếng Nhật.

Tại CÔNG TY TNHH GMO-Z.COM VIỆT NAM LAB CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

Hình thức làm việc hybrid, 2 ngày WFH/ tuần Điều chỉnh lương 2 lần/năm và có thể được điều chỉnh đột xuất trước kỳ review khi có đóng góp được ghi nhận; Đóng bảo hiểm 100% lương; Từng nhân viên được tạo cơ hội học tập và phát triển bản thân một cách toàn diện thông qua các hoạt động của công ty như: Đài thọ 100% học phí các khóa học tiếng Nhật cũng như lệ phí thi JLPT; Tài trợ chi phí tham gia các sự kiện, khóa học công nghệ phục vụ công việc; Được tham gia lớp học giao tiếp tiếng Nhật 1-1 với kỹ sư người Nhật tại công ty; Được rèn luyện kỹ thuật và kỹ năng viết blog Được công ty hỗ trợ thời gian và kinh phí để nghiên cứu công nghệ hằng quý; Được tham gia vào các nhóm nâng cao kỹ thuật với các kỹ sư giỏi trong công ty. Có cơ hội on-site sang Nhật làm việc trực tiếp cho tập đoàn GMO Internet Group để nâng cao kỹ năng; Ngoài các phụ cấp on-site, team building, ăn trưa công ty đặc biệt còn có phụ cấp bỏ thuốc lá, đi làm bằng xe đạp, hỗ trợ thêm chi phí di chuyển nếu nhà xa,... Tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện uy tín và bảo hiểm sức khỏe toàn diện GMO-Aon care (theo cấp); Các hoạt động dã ngoại, du lịch cũng được diễn ra thường xuyên; Làm việc từ 8:00 - 12:00 và 13:30 - 17:30, nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật.
Hình thức làm việc hybrid, 2 ngày WFH/ tuần
Điều chỉnh lương 2 lần/năm và có thể được điều chỉnh đột xuất trước kỳ review khi có đóng góp được ghi nhận;
Đóng bảo hiểm 100% lương;
Từng nhân viên được tạo cơ hội học tập và phát triển bản thân một cách toàn diện thông qua các hoạt động của công ty như: Đài thọ 100% học phí các khóa học tiếng Nhật cũng như lệ phí thi JLPT; Tài trợ chi phí tham gia các sự kiện, khóa học công nghệ phục vụ công việc; Được tham gia lớp học giao tiếp tiếng Nhật 1-1 với kỹ sư người Nhật tại công ty; Được rèn luyện kỹ thuật và kỹ năng viết blog Được công ty hỗ trợ thời gian và kinh phí để nghiên cứu công nghệ hằng quý; Được tham gia vào các nhóm nâng cao kỹ thuật với các kỹ sư giỏi trong công ty.
Đài thọ 100% học phí các khóa học tiếng Nhật cũng như lệ phí thi JLPT;
Tài trợ chi phí tham gia các sự kiện, khóa học công nghệ phục vụ công việc;
Được tham gia lớp học giao tiếp tiếng Nhật 1-1 với kỹ sư người Nhật tại công ty;
Được rèn luyện kỹ thuật và kỹ năng viết blog
Được công ty hỗ trợ thời gian và kinh phí để nghiên cứu công nghệ hằng quý;
Được tham gia vào các nhóm nâng cao kỹ thuật với các kỹ sư giỏi trong công ty.
Có cơ hội on-site sang Nhật làm việc trực tiếp cho tập đoàn GMO Internet Group để nâng cao kỹ năng;
Ngoài các phụ cấp on-site, team building, ăn trưa công ty đặc biệt còn có phụ cấp bỏ thuốc lá, đi làm bằng xe đạp, hỗ trợ thêm chi phí di chuyển nếu nhà xa,...
Tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện uy tín và bảo hiểm sức khỏe toàn diện GMO-Aon care (theo cấp);
Các hoạt động dã ngoại, du lịch cũng được diễn ra thường xuyên;
Làm việc từ 8:00 - 12:00 và 13:30 - 17:30, nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GMO-Z.COM VIỆT NAM LAB CENTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, Số 01 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

