Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn Quốc - Nước Ngoài - Miền Bắc ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Dạy 1:1 trên nền tảng Zoom môn Tin Học cho học sinh cấp 1, 2, 3. Gia sư được chọn lớp phù hợp. Thời gian: lịch dạy linh hoạt theo gia sư và học sinh, thường vào buổi tối, mỗi buổi 60 phút. Ngoài ra còn có các ca ban ngày, gia sư có thể đăng ký theo lịch rảnh cá nhân. Cập nhật về tiến độ, nhận xét, đánh giá học sinh sau mỗi buổi dạy lên hệ thống quản lý của FUNiX. Thực hiện các công việc khác liên quan (nếu có).

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành có liên quan đến Tin Học/CNTT/Sư phạm Tin Học là một lợi thế. Có khả năng soạn giáo trình giảng dạy. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Tin học văn phòng chuẩn quốc tế MOS hoặc IC3. Nắm vững kiến thức và thành thạo các kĩ năng từ cơ bản đến chuyên sâu về môn tin học các cấp. Có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng truyền đạt rõ ràng đến cho học viên. Có máy tính (PC hoặc Laptop) có camera, mic, có loa hoặc tai nghe, phục vụ việc dạy và học kèm trực tuyến. Có kinh nghiệm giảng dạy/gia sư là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương tính theo số giờ giảng dạy, cụ thể: 60.000đ/giờ. Thời gian linh hoạt, được sắp xếp dựa trên lịch rảnh của gia sư. Được làm việc tại nhà, chủ động sắp xếp công việc. Được training, đào tạo kỹ năng giảng dạy. Tham gia vào lĩnh vực đào tạo hỗ trợ học tập về chuyên môn và cũng như truyền cảm hứng cho các bạn trẻ học tập hiệu quả. Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cởi mở. Có thêm thu nhập đáng kể và các quyền lợi khác (Ví dụ: như được ưu đãi học phí các khóa học tại FUNiX...) Được tham gia vào network hàng nghìn mentor, gia sư giỏi của FUNiX.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX

