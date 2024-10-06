Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH DITECH MEDIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 222 Ngũ Hành Sơn, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Công ty DONGNAM ECOM - ĐÀ NẴNG trực thuộc CÔNG TY TNHH DITECH MEDIA, được thành lập vào tháng 9 năm 2017, là một trong những Start-up hàng đầu của Việt Nam trong ngành thương mại điện tử xuyên biên giới. Hoạt động kinh doanh chính của công ty tập trung vào lĩnh vực Print on Demand và Drop-shipping, cung cấp hàng ngàn sản phẩm chất lượng cao đến khách hàng mỗi năm, đang cần tuyển Nhân Viên Thiết Kế POD (Designer POD):

- Tìm kiếm các sản phẩm hot trend trên thị trường US

- Bổ sung, thay đổi, chỉnh sửa mockup, khắc phục lỗi sai (nếu có)

- Redesign lại các idea hottrend trên thị trường US.

- Thực hiện tách idea sản phẩm.

- Xuất file hoàn chỉnh phục vụ cho việc đăng tải sản phẩm.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

- Sử dụng thành thạo Photoshop/Illustrator.

- Có trên 1 năm kinh nghiệm thiết kế trong ngành Print on demand (POD)

- Có khả năng tư duy sáng tạo, logic, redesign

- Kỹ năng hoàn thiện sản phẩm nhanh và chất lượng tốt.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần làm việc chuyên nghiệp và kỷ luật tốt.

- Tinh thần tự giác và chủ động cao, khả năng làm teamwork tốt.

Tại CÔNG TY TNHH DITECH MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8,500,000 (thử việc 1 tháng 85% lương) + thưởng. Thu nhập trung bình: 15,000,000 - 30,000,000/ tháng trở lên.

- Thưởng dựa trên hiệu quả công việc của cá nhân, của team. Mức lương hấp dẫn, chính sách tăng lương định kì.

- Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho Người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)

- Nghỉ lễ, Tết theo quy định.

- Các hoạt động nội bộ hàng tháng, team building.

- Được đào tạo kỹ năng và tham gia các khóa học đào tạo, phát triển chuyên môn.

- Làm việc trong môi trường Gen Z đầy năng động, chuyên nghiệp và sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DITECH MEDIA

