Tuyển IT phần mềm Beetechsoft làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 88 An Hải Đông 1, An Hải Đông, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 40 Triệu

Phát triển dịch vụ web bằng JAVA, Front-end sử dụng HTML, CSS, JavaScript, Jquery,.. Sử dụng Spring Boot, Framework, mô hình MVC Tham gia phát triển, đề xuất giải pháp kỹ thuật cho các dự án Phát triển các hệ thống mới và nâng cấp các hệ thống đã có Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của Leader

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đại học, cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc các chứng chỉ tương đương trở lên Từ 02 năm kinh nghiệm về phát triển dịch vụ web với JAVA framework, yêu thích việc lập trình bằng ngôn ngữ JAVA Có kiến thức về design patterns và unit test (Junit, TestNG, NUnit) Nắm vững về HTML, CSS, JavaScript, Jquery là một điểm cộng (các ngôn ngữ khác, nếu không thành thạo sẽ được đào tạo) Khả năng tự nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề Có khả năng tư duy logic và lập trình Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm Sẵn sàng học hỏi các công nghệ mới cần thiết cho công việc Có kiến thức về Spring/Spring Boot, MySQL, Oracle,... Có tiếng Nhật là một lợi thế

Tại Beetechsoft Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 - 40 triệu, tùy theo năng lực Thử việc lên đến 100% lương Phụ cấp cơm trưa và vé gửi xe hàng tháng Cung cấp đầy đủ các thiết bị phục vụ cho công việc Nghỉ thứ 7, chủ nhật Đóng BHXH sau khi thử việc và hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam Đánh giá xét tăng lương 2 lần/năm Hưởng lương tháng 13 Được tham gia các Câu lạc bộ dưới sự tài trợ chính thức của Công ty: CLB Bóng đá, Lớp tiếng Nhật,... Được ham gia các bữa tiệc sinh nhật, team building hàng quý, company trip hàng năm,... Cơ hội thăng tiến cao, cơ hội rất lớn để trở thành key member của công ty. Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Beetechsoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin