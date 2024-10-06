Tuyển IT phần mềm Beetechsoft làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Beetechsoft
- Hồ Chí Minh: 88 An Hải Đông 1, An Hải Đông, Sơn Trà
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 40 Triệu
Phát triển dịch vụ web bằng JAVA, Front-end sử dụng HTML, CSS, JavaScript, Jquery,..
Sử dụng Spring Boot, Framework, mô hình MVC
Tham gia phát triển, đề xuất giải pháp kỹ thuật cho các dự án
Phát triển các hệ thống mới và nâng cấp các hệ thống đã có
Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của Leader
Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ đại học, cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc các chứng chỉ tương đương trở lên
Từ 02 năm kinh nghiệm về phát triển dịch vụ web với JAVA framework, yêu thích việc lập trình bằng ngôn ngữ JAVA
Có kiến thức về design patterns và unit test (Junit, TestNG, NUnit)
Nắm vững về HTML, CSS, JavaScript, Jquery là một điểm cộng (các ngôn ngữ khác, nếu không thành thạo sẽ được đào tạo)
Khả năng tự nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề
Có khả năng tư duy logic và lập trình
Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm
Sẵn sàng học hỏi các công nghệ mới cần thiết cho công việc
Có kiến thức về Spring/Spring Boot, MySQL, Oracle,...
Có tiếng Nhật là một lợi thế
Tại Beetechsoft Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10 - 40 triệu, tùy theo năng lực
Thử việc lên đến 100% lương
Phụ cấp cơm trưa và vé gửi xe hàng tháng
Cung cấp đầy đủ các thiết bị phục vụ cho công việc
Nghỉ thứ 7, chủ nhật
Đóng BHXH sau khi thử việc và hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam
Đánh giá xét tăng lương 2 lần/năm
Hưởng lương tháng 13
Được tham gia các Câu lạc bộ dưới sự tài trợ chính thức của Công ty: CLB Bóng đá, Lớp tiếng Nhật,...
Được ham gia các bữa tiệc sinh nhật, team building hàng quý, company trip hàng năm,...
Cơ hội thăng tiến cao, cơ hội rất lớn để trở thành key member của công ty.
Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Beetechsoft
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
