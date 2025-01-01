Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty cổ phần công nghệ TekSea

Công ty cổ phần công nghệ TekSea

Giới thiệu Công ty cổ phần công nghệ TekSea

TEKSEA thuộc hệ sinh thái của ZODIAC, là đơn vị chuyên tư vấn công nghệ và giải pháp, cung cấp dịch vụ kỹ thuật cũng như quản lý và triển khai dự án. Chúng tôi cũng là đại diện xúc tiến thương mại và phát triển kinh doanh của các đối tác trên thế giới trong lĩnh vực An ninh Quốc phòng tại Việt Nam. Chúng tôi vinh dự và tự hào được trở thành đối tác, người bạn đồng hành tin cậy, trách nhiệm và hiệu quả của khách hàng; khát khao cống hiến nhiều hơn nữa vào công cuộc hiện đại hóa, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường cho ngành công nghiệp Quốc phòng Việt Nam.

Tin tuyển dụng Công ty cổ phần công nghệ TekSea

Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty cổ phần công nghệ TekSea làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm

Số 09 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2

