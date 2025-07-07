Tuyển Giáo viên FREETALK ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại FREETALK ENGLISH
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Dạy online tạị nhà các lớp 1:1
các lớp 1:1
Dạy học qua hệ thống bản quyền của trung tâm.
Giáo trình giao tiếp có sẵn.
Khung giờ dạy tối thiểu 2 tiếng được lựa chọn từ tối thứ 2 đến thứ 6 LIÊN TỤC trong khung giờ 19h00 – 23h00, ƯU TIÊN giáo viên nhận được lớp khung giờ 20h00-22h00.
19h00 – 23h00
Tương tác và hướng dẫn học viên 1-1 (làm việc ngay sau khi phỏng vấn).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên học chuyên ngữ/ngôn ngữ Anh hoặc có chứng chỉ tiếng Anh (TOEIC, IELTS...), trong đó Speaking tương đương IELTS 6.0 trở lên (không yêu cầu bằng cấp).
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp sư phạm hoặc có chứng chỉ giảng dạy (TESOL, CELTA..) hoặc đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh từ 3 tháng.
Nếu ứng viên không tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh, điều kiện cần có là phát âm chuẩn (bắt buộc)
Có kỹ năng giao tiếp tốt và có kiến thức xã hội.
Nhanh nhẹn, chăm chỉ và nhiệt tình.
Có laptop, camera và mic hoạt động tốt.
Tại FREETALK ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Được hưởng các chính sách phúc lợi và đãi ngộ theo quy định của công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Được hỗ trợ nhiệt tình trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FREETALK ENGLISH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI