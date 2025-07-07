Tuyển Giáo viên FREETALK ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Dạy online tạị nhà các lớp 1:1

Dạy học qua hệ thống bản quyền của trung tâm.

Giáo trình giao tiếp có sẵn.

Khung giờ dạy tối thiểu 2 tiếng được lựa chọn từ tối thứ 2 đến thứ 6 LIÊN TỤC trong khung giờ 19h00 – 23h00, ƯU TIÊN giáo viên nhận được lớp khung giờ 20h00-22h00.

Tương tác và hướng dẫn học viên 1-1 (làm việc ngay sau khi phỏng vấn).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên từ 22 tuổi trở lên, tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành

Ưu tiên ứng viên học chuyên ngữ/ngôn ngữ Anh hoặc có chứng chỉ tiếng Anh (TOEIC, IELTS...), trong đó Speaking tương đương IELTS 6.0 trở lên (không yêu cầu bằng cấp).

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp sư phạm hoặc có chứng chỉ giảng dạy (TESOL, CELTA..) hoặc đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh từ 3 tháng.

Nếu ứng viên không tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh, điều kiện cần có là phát âm chuẩn (bắt buộc)

Có kỹ năng giao tiếp tốt và có kiến thức xã hội.

Nhanh nhẹn, chăm chỉ và nhiệt tình.

Có laptop, camera và mic hoạt động tốt.

Tại FREETALK ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn từ 64.000 - 72.000 VNĐ cho lớp 1:1 tùy thuộc vào năng lực và số giờ giảng dạy, không chậm lương

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được hưởng các chính sách phúc lợi và đãi ngộ theo quy định của công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Được hỗ trợ nhiệt tình trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FREETALK ENGLISH

